渣打銀行總裁預言：聯準會「將暫停升息」　但升息周期尚未結束

▲渣打銀行總裁預言，聯準會將暫停升息。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）在當地時間8日表示，聯準會似乎將暫時暫停其激進的「貨幣緊縮」政策，下個月的利率可能維持不變，但整體的升息周期尚未結束，所以對聯準會而言，這項工作可能尚未結束。

根據CNBC報導，溫拓思在杜拜接受訪問表示，央行上周決定升息1碼（0.25%），這表明聯準會計劃在6月的會議上，利率將維持不變

溫拓思認為，「聯準會肯定會暫停，他們必須看看這些通膨數字是否真的下降了。」

CNBC指出，美國各地工資仍在上漲，聯準會擔心這可能會引發「工資價格螺旋上升」，工資上漲會推高物價並導致通貨膨脹。

▲渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）。（圖／路透）



溫拓思對此表示，為避免這種情況，政策制定者希望在完全結束升息周期之前，看到就業和工資增長正在降溫，事實是，就業增長仍然相當強勁，工資增長仍然相當強勁，這不僅在美國，在歐洲、英國、世界許多地方都是如此。

溫拓思補充，「因此，如果我們能夠重新控制正常的工資增長周期，那麼我認為聯準會可以就此止步，但這項工作還沒完成。」

溫拓思指出，當聯準會最終決定通膨得到控制並停止升息時，美國經濟也將放緩，甚至可能會影響更大範圍。

溫拓思也表示，世界其他地區的增長會繼續保持彈性，特別是亞洲，在亞洲和其他新興經濟體拓展業務，會持續提供渣打銀行和其他企業的強大推動力。