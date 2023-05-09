破億大咖YTR撒「30萬元紅包」！粉絲嗨翻狂轉發

▲MrBeast生日抽萬元紅包。（圖／翻攝自Instagram／mrbeast）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國知名 YouTuber MrBeast在他的生日當天（5月8日），在 Instagram 的限時動態發布了一則貼文，邀請粉絲們轉發他的貼文至限時動態並標註他的帳號，他會從中隨機抽出5名幸運粉絲，每人贈送1萬美元（約新台幣30萬元），總共5萬美元的現金獎勵，引發全球粉絲熱議與參與。截至截稿時間，該篇貼文已經獲得980萬個按讚數、966.2萬則留言。

MrBeast 在 Instagram 上有超過 3148 萬的追蹤者， YouTube 頻道更是有超過 1.51億 位訂閱者，是極具影響力的網紅之一。他以慷慨大方、做出驚人之舉、為慈善事業籌款而聞名。MrBeast 也從不吝嗇於將他的財富分享給粉絲們，並且在他的影片中經常舉行各種大規模的獎勵活動。

這次的活動也得到了粉絲們的熱烈參與和瘋狂轉發。許多人都希望能夠獲得這筆獎金，並且在 Instagram 上分享自己轉發的證據。這股熱潮也延燒到台灣，從台灣時間9日起，就有大量台灣粉絲轉發這則貼文，希望自己可以成為5位幸運兒其中之一。