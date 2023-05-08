荷蘭8市2省結束中國「姐妹市」關係　專家分析：政治脫勾的徵兆

▲荷蘭媒體披露，過去2年荷蘭至少8個市政當局和2個省結束和中國締結的姊妹市和姊妹省關係。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

荷蘭在過去2年來，包括8個城市與2個省，結束了與中國的姐妹市關係，主要原因包括地緣戰略情勢改變、價值觀的差異，以及經濟聯繫不如預期等等。專家對此分析認為，這些現象都是荷蘭與中國政治脫勾的徵兆。

根據荷蘭媒體《新鹿特丹商報》（NRC）報導，包括2個省烏得勒支省（Provincie Utrecht）、北荷蘭省（Provincie Noord-Holland）以及布雷達（Breda）、堤堡（Tilburg）和愛因霍芬（Eindhoven）等城市，都在議會要求下，以憂慮中國人權為由，終止姐妹市關係。

荷蘭克林根達爾（Clingendael）研究所的中國議題專家達姆斯（Ties Dams）分析，結束姐妹市關係，是西方與中國關係發生重大變化的一個小例子，這是政治脫勾的徵兆。

達姆斯指出，西方與中國的接觸需要「衝突管理」，但解決這些問題的管道正在被打破，但處理與中國的關係變得越來越困難。

達姆斯認為，城市締結姐妹市，絕對是地緣政治的一環，荷蘭市政當局將締結「姐妹市」視為文化交流和企業家發展商機的絕佳機會，中國則看到了地緣戰略利益，締結姐妹市一直被用於服務中國政府的目標，藉由交流獲取更多的資訊、科技或知識，發展自身經濟。

推動荷中兩國友誼的基金會主席韋恩（Hans Wijn）也說，「共同利益逐漸消退，很快基金會將徹底解散，我們已經討論過了，我可以把整個過程鉅細靡遺地告訴你，但光是缺乏經濟聯繫就不可能實現（更多交流）。」

達姆斯在最後總結，荷蘭希望減少對中國的依賴，並且面臨與中國脫鉤「巨大地緣政治壓力」，荷蘭未來該與中國建立什麼樣的關係、保持什麼樣的溝通管道，這些問題應該是首相呂特（Mark Rutte）要去思考的，而不是各地的市長。