美議員喊炸台積電？　談話上傳抖音「上下文被省略」

文/中央社

美國民主黨眾議員摩爾頓據報導最近在智庫研討會上提出了「炸掉台積電」的說法,但這段言論沒有任何外媒報導,而出現在中國影片平台抖音中的相關片段疑似遭到斷章取義。

台灣多家媒體報導,摩爾頓(Seth Moulton)近日在智庫研討會上拋出「要嚇阻中國最直接的辦法,就是告訴他們,如果你們要入侵台灣,美方就要炸毀台積電」,但皆未引用新聞出處。

經查證,無法找到任何國外媒體報導此事,但有推特上轉發的相關抖音短片,字幕為中文簡體,中國官媒環球時報英文版推特分享了這部短片。

根據抖音短片,摩爾頓提及:「大陸非常清楚,如果『入侵』台灣,我們就要炸毀台積電,我只是拋出這個想法,不是因為這是最佳策略,而這只是個例子,當然台灣不喜歡這個想法。」

接著,美國前國防部次長佛洛諾伊(Michele Flournoy)表示:「不能炸掉台積電,如果你這麼做,在第一年將對全球帶來2兆美元的經濟衝擊。讓全球製造業停滯。這是個糟透了的主意。」

這則新聞發布後,立即在台灣政壇引起熱烈討論,不僅藍營名嘴及政治人物痛批,國防部長邱國正在立法院被問及此事,甚至有藍委要求副總統賴清德對此表態。

然而,經查證摩爾頓是在出席美國智庫「梅肯研究院」(Milken Institute)研討會發表相關談話,而抖音短片中談到台積電的內容似乎遭到斷章取義,上下文被省略。

根據「梅肯研究院」官網影片,摩爾頓在談及晶片問題時表示:「好的,你知道的,我指的是,這是為了嚇阻而提出的有趣想法之一,這是要向中國表明,如果你入侵台灣,我們將炸毀台積電。」

他指出:「我只是拋出這個議題,不必然因為這是最佳策略,而是此為一個例子,當然台灣人確實不會喜歡這個主意,對吧?」

▲影片36:23至37:44處為摩爾頓提及台積電片段。

摩爾頓接著說:「當我們認真考慮這個策略需要如何進行,我們必須再想想,第二及第三種情況會產生什麼後果,這將對我們造成何種影響,我們將促成非常成功的中國國內晶片產業嗎?最終將趕上我們嗎?」

此時,佛洛諾伊笑稱:「要炸毀台積電,如果你這麼做,在第一年將對全球帶來2兆美元的經濟衝擊。讓全球製造業停滯。這是個糟透了的主意。」

對此,摩爾頓回應說:「我並非提倡這個主意,我並非提倡這個主意。我所表達的是,這些確實是美國決策者間正熱烈辯論的事情。」

此外,他指出,問題在於,中國曾說過,它想要展開戰爭。問題在於,中國說過,中國國家主席習近平清楚表明,他想要入侵台灣,必須相信他說的。

摩爾頓提及,第二個問題是戰略競爭,中國不只想侵略台灣,如習近平所表明的,他也想在全世界散播威權模式政府…。

他還說,美國想保護自身供應鏈,但若美國釋出的訊息是,美方不需要台灣,因為美方不再依賴他們的晶片,這將增加戰爭的可能性,因為中國將會認為「美國不會努力保衛台灣」。

摩爾頓表示,中國正很成功地說服世界,是美國挑起衝突;中國對美國與總統蔡英文會面感到生氣,但美國是在國內與盟友見面,豈是構成挑釁。

