東京西新井車站傳爆炸聲！咖啡罐炸開濺出液體　已知一人受傷

▲日本東武鐵道西新井站傳出爆炸聲。（圖／翻攝自推特）
記者詹雅婷／綜合報導
日本東京都足立區的西新井車站8日當地下午4時之前，一個裝有液體的咖啡罐爆炸，造成一名年紀約20歲至30歲的女性受傷。警視廳懷疑，可能是有人留下罐子後離去，正展開進一步調查，確認罐子內部液體成分。
綜合TBS、NHK報導，依據站務員向警方通報的內容，當時有聽到一聲爆炸聲，接著罐子破碎，裡面有液體流出。警方趕到現場後，在售票機附近發現一個破裂罐子，旁邊一名女性受傷。受傷女性透露，潑在身上的液體很熱。另外，罐子上有多個孔洞。
搜查人員稱，依據監視器畫面，有男子丟下罐子後離開現場。警方目前已把罐子回收，針對內部液體成分與爆炸原因等細節進行調查，瞭解當時情況。
東武鐵道表示，西新井車站所在的東武晴空塔線列車按正常時刻表運行，目前未受影響。
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8日夕方、東京 足立区にある東武スカイツリーラインの西新井駅で、券売機の近くに置かれていた缶が突然、破裂し、近くにいた女性が軽いけがをしました。— NHKニュース (@nhk_news) May 8, 2023
警視庁は、何者かが缶を置いて立ち去った可能性もあるとみて調べています。https://t.co/bU9aJeGAs4#nhk_video pic.twitter.com/6PI9zHVW61
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