泰王「帶著王后」參加英王加冕！正宮造型驚豔全場　貴妃行蹤成謎

▲泰王帶著王后蘇堤達參加英王查爾斯三世的加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國國王6日舉行加冕典禮，全球王室也都應邀出席，而這也是泰王拉瑪十世（Maha Vajiralongkorn）上任6年多以來，首次的正式海外訪問，一同出席的還有鮮少在國際場合出現的王后蘇堤達，一襲深藍色傳統服飾點綴金銀裝飾驚豔全場，也讓人不禁感嘆，貴妃詩妮娜可能永遠比不上正宮。

泰王6日帶著王后蘇堤達（Queen Suthida）前往倫敦西敏寺參加英王查爾斯三世的加冕典禮，這也是泰王夫婦首次的正式海外訪問；去年英國女王伊莉莎白二世的葬禮是由泰國駐英國大使Pisanu Suvanajata出席。

▲▼蘇堤達一襲深藍色傳統服飾點綴金銀裝飾驚豔全場。（圖／達志影像／美聯社）



從外媒拍攝到的照片可看到，蘇堤達穿著一襲深藍色傳統，搭配金色和銀色的裝飾，還有藍寶石鑽石項鍊、耳環，手提黑金色小包，沉穩又精緻的造型瞬間驚豔全場。

看到泰王夫婦聯袂出席活動的畫面，不禁讓人想到貴妃詩妮娜（Sineenat）。

▲泰王與貴妃詩妮娜。（圖／CFP）



原本受到泰王專寵的她在2019年就因「對泰王不忠」而被貶入獄，但是2020年9月又重新獲寵，儘管一度流出千張清涼「露毛擠乳照」，被懷疑遭蘇堤達陷害，但仍不減泰王對她的喜愛，還曾傳出泰王想將詩妮娜封為「第二王后」，地位和王后幾乎相同。

不過從去年開始她卻消失無蹤，遲遲未出現在公開場合，有消息指出她被泰王留在德國，形同踏入冷宮、再度失寵，這也讓人不禁感嘆，詩妮娜可能永遠比不上坐穩正宮的蘇堤達。