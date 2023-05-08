秘魯竊賊狂偷200隻球鞋「店家損失41萬」　老闆氣笑：全偷右腳

▲秘魯一家球鞋店遭小偷竊取球鞋。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

南美洲國家秘魯近期發生一起竊案，3名竊賊趁著夜色闖入一間球鞋專賣店，偷走200隻球鞋，店家損失估達1.34萬美元（折合新台幣約41萬元）。但老闆仔細觀看後，不由得笑了出來，原來是這群竊賊所盜取的鞋子「全部都是右腳的」。

根據《BBC》報導指出，這起竊案發生於4月30日凌晨3點30左右，在秘魯胡寧省萬卡約市（Huancayo）當地一間剛開幕沒幾個月的球鞋店，被3名身分不明的歹徒闖入。這3名歹徒破壞球鞋店門鎖，接著用三輪車裝走了幾箱的球鞋後逃逸。

事後，球鞋店老闆發現，遭竊球鞋全是知名品牌昂貴球鞋，失竊數量高達200隻之多，損失金額1.34萬美元。但球鞋店老闆也注意到，這些竊賊偷走的鞋子，全部都是右腳，沒有一組是成雙成對。

當地警察局長迪亞斯 (Eduan Díaz) 表示，目前已經在球鞋店收集到相關證據，同時也有採集到幾枚指紋，搭配監視器畫面的話，應該可以找到這3名竊賊。

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