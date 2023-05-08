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查爾斯三世加冕禮「哈利王子囧遭消影」　網虧：王室的陰謀

哈利王子的臉正好被安妮公主帽子上的羽毛遮住。（翻攝@nancy_wowo推特）

▲哈利王子的臉正好被姑姑安妮公主帽子上的羽毛遮住。（翻攝@nancy_wowo推特）

圖文／鏡週刊

英王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮於6日盛大舉行，與王室關係緊繃的哈利王子（Prince Harry）按照計劃獨自出席。不過他此行相當「低調」，就連臉都被姑姑安妮公主（Princess Anne）帽子上的羽毛整個擋住，在網路上引發熱議。

就如白金漢宮4月所宣布，哈利王子當天獨自出席加冕典禮，妻子梅根（Meghan Markle）待在美國陪伴一雙兒女。典禮當天，哈利王子被安排坐在第3排，與表妹碧翠絲公主（Princess Beatrice）、尤金妮公主（Princess Eugenie），以及她們的夫婿的一同入席、並肩而坐。

哈利王子與正要入座的姑姑安妮公主笑著打招呼。（翻攝@amypicot推特）

▲哈利王子與正要入座的姑姑安妮公主笑著打招呼。（翻攝@amypicot推特）

哈利王子入座後不久，姑姑安妮公主、伯父愛德華王子（Prince Edward）等人陸續抵達，安妮公主的座位被安排在哈利的正前方，安妮公主入座前，哈利還笑著和她打招呼，姑姪互動看起來相當不錯。

安妮公主坐下後，哈利王子的臉就被擋住了。（翻攝@richardaeden推特）

▲安妮公主坐下後，哈利王子的臉就被擋住了。（翻攝@richardaeden推特）

如果沒圈起來，大家找得到哈利王子在哪嗎？（翻攝@JamesSpiro推特）

▲如果沒圈起來，大家找得到哈利王子在哪嗎？（翻攝@JamesSpiro推特）

怎料安妮公主坐下後，哈利的視線幾乎被她帽子上的大紅色羽毛擋住了，轉播鏡頭怎麼拍，都很難看到哈利。哈利「巧妙」被消影，畫面在推特上瘋傳，有人狂讚安妮公主「薑還是老的辣」，有網友翻出梅根去年參加女王國葬時，被蠟燭擋住的畫面做對比，直指這一定是王室的陰謀，「根本是計劃好的」。

 
有網友翻出梅根去年出席女王國葬時，臉被蠟燭擋住的畫面做對比。（翻攝@according2_taz推特）

▲有網友翻出梅根去年出席女王國葬時，臉被蠟燭擋住的畫面做對比。（翻攝@according2_taz推特）

而哈利王子在西敏寺參加完加冕典禮後，隨即搭飛機返美，並未和其他王室成員一起回到白金漢宮，也沒參加之後的相關活動。因為當天也是他兒子亞契王子（Prince Archie）的4歲生日，他要趕在美國時間6日結束前，回去為寶貝慶生。



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