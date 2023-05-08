畫面曝光！德州司機「保齡球式」撞殺等公車移民　8人死亡滿地屍

▲監視器拍到，移民們正在等公車時，一輛休旅車突然撞過來。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國德州與墨西哥邊境城市布朗斯維爾(Brownsville)發生重大死傷事故，當地一名司機突然開車朝移民庇護所外一群正在排隊的民眾撞過去，目前已造成8人死亡、9人受傷，多具屍體慘死街頭的畫面在網路上流傳，車禍發生原因引發關注。

事件當地時間上午8時30發生在德墨邊境城市布朗斯維爾，監視器畫面拍到，一群來自委內瑞拉的移民當時正在移民庇護所對面的公車站等車，此時突然有一輛休旅車闖紅燈、往他們身上衝撞過來，導致民眾宛如保齡球一樣瞬間被撞倒，甚至甩飛至路上。

▲重大車禍目前已造成8人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

重大死傷事件在網路上引發關注，還可看到民眾拍下，許多死者滿身是血陳屍在路邊的情景。由於事件發生在移民庇護所外，引發外界質疑司機有可能是仇恨犯案，有現場民眾透露，在司機開車朝他們撞過來時，聽到他一路上都在朝著他們咒罵，「當他把車開過來時，他故意踩了油門」。

事件造成7人當場死亡，剩餘10人被緊急送醫，然而最新消息指出，又有一名傷者送醫後死亡，目前總死亡人數累計至8人，警方已逮捕一名男性司機，由於司機被捕後拒絕配合調查，已將他拘捕並且24小時看守，事件發生原因正在調查中。