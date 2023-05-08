　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

張國煒親赴成田機場！日本網友驚呆　一面倒力挺星宇：被圈粉了

記者張方瑀／綜合報導

星宇航空6日因調度問題發生航班延誤事件，多達302名旅客只能夜宿東京成田機場，而董事長張國煒親自飛往現場致歉，並親自駕機返台。此事件也在日本推特引發熱烈討論，網友對於張國煒出面道歉感到不可思議，直呼「真的太有誠意」、「好感度飆升」、「被圈粉了！」

日本媒體 sky-budget以「星宇航空會長因成田機場惡劣天氣導致乘客滯留，緊急搭乘廉價航空來日親自致歉」為題進行報導，結果引發日本網友熱烈討論，「搭乘其他家航空緊急來日本，再自己駕機回去的會長，太有誠意了」、「好感度大大提升」、「星宇太強了吧！」

還有日網友說，「日本航空公司的高層會這麼關心乘客嗎？」、「我真的被星宇圈粉了」、「會長親自去道歉很了不起，但這也是新公司為了建立信用吧」、「會長太厲害了」、「星宇服務品質很好呢！」

事實上，不只星宇航空JX800航班受影響，最新影片顯示，6日當天多個航空公司的多架班機都因為成田機場怪風無法降落，必須重飛或甚至改降名古屋，後續航班同樣連帶受到影響。

不過，星宇引發爭議的並非「天氣因素」影響航班，而是併機決策失誤才會讓乘客滯留機場，而交通部民航局7日表示，8日要會面星宇航空高層主管，包含飛行作業過程、機長處置是否妥適，都要一一說明、釐清。對於消費者權益的處置，也會要求星宇航空立刻檢討並改善。

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

▲星宇董事長張國煒親自前往成田機場向乘客致歉。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

►星宇遇成田宵禁！　日本第2大機場仍有宵禁「背後原因」曝光
►不只星宇航空！　成田機場怪風「全體降落失敗」影片曝
►星宇延誤懶人包！「302人夜宿機場」K董道歉　全額退費再送鳳梨酥

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
星宇乘客「飆罵空服員」見他就安靜！　律師：嘴臉真難看
9月退選總統？柯文哲嗆「賭吞曲棍球」　王世堅：賭跳海或高空彈
王思佳陷假包連環爆「賴薇如7字發聲了」！　11年恩怨被挖
心情不好狂甩5月嬰巴掌！刺青父獨顧2孩　社會局出手了
直擊！全球最大藏壽司在台灣　內裝搶先看
追訴期快到！「一滴血」破16年懸案　嫌犯錯愕：我不想演了
快訊／劉錚下季降臨台灣職籃？　經紀公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

查爾斯三世加冕禮「哈利王子囧遭消影」　網虧：王室的陰謀

日本福島核廢水預計今夏排放　日相岸田同意南韓派專家視察

「沒錢但好想搭」　日男開車闖機場禁區硬上客機！

張國煒親赴成田機場！日本網友驚呆　一面倒力挺星宇：被圈粉了

母親捨命「肉身擋子彈」救4歲孩子　德州商場33歲槍手身分曝光

尹錫悅招待岸田文雄夫婦訪總統官邸　晚宴菜單曝光

南韓統一教8000對新人「大型集體配婚」！　來自全球150國包含台灣

他打完噴嚏差點死掉！　血塊從鼻子噴出：感覺像「腦袋爆炸」

機會僅1次！捷克總統警告烏克蘭勿倉促反攻　俄盼9日前奪巴赫姆特

寵出不孝孫！富婆阻止交往「遭14歲外孫女砍殺」　死狀悽慘警心酸

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

查爾斯三世加冕禮「哈利王子囧遭消影」　網虧：王室的陰謀

日本福島核廢水預計今夏排放　日相岸田同意南韓派專家視察

「沒錢但好想搭」　日男開車闖機場禁區硬上客機！

張國煒親赴成田機場！日本網友驚呆　一面倒力挺星宇：被圈粉了

母親捨命「肉身擋子彈」救4歲孩子　德州商場33歲槍手身分曝光

尹錫悅招待岸田文雄夫婦訪總統官邸　晚宴菜單曝光

南韓統一教8000對新人「大型集體配婚」！　來自全球150國包含台灣

他打完噴嚏差點死掉！　血塊從鼻子噴出：感覺像「腦袋爆炸」

機會僅1次！捷克總統警告烏克蘭勿倉促反攻　俄盼9日前奪巴赫姆特

寵出不孝孫！富婆阻止交往「遭14歲外孫女砍殺」　死狀悽慘警心酸

張國煒熬夜又「開機返台」有飛安疑慮！交長認：民航局全面開查

5千坪金針花盛開！大溪「忘憂山丘」眺望薑母島　100元含折價券、飲品

楊冪掰了9年老東家！　曾助攻公司市值飆破224億…8字告別全換掉

愛情長跑8年！李多海穿「夢幻婚紗」ELIE SAAB嫁SE7EN　長袖蕾絲綴滿身太美

李多慧狂吸台灣粉！他推「3樂天女孩」值得關注：新成員很辛苦

已150多萬人申報綜所稅！手機報稅超夯　比重逾4成

痛批「竹北天坑」是人禍　議員公布監測數據：早就出現異常

9月退選總統？柯文哲嗆「賭吞曲棍球」　王世堅：賭跳海或高空彈跳

獨／這一根恐值萬元！貨車運將在加油站抽菸　高市衛生局要罰

福特確定將推出「新7人座電動休旅」　另闢商用車戰場對抗特斯拉

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

國際熱門新聞

烏克蘭防長：反攻可能讓大家失望

張國煒親自致歉　日網友力挺星宇：被圈粉

影片曝！遊樂園設施崩　遊客高空重摔

統一教8000對新人「大型集體配婚」！

2雄獅狂奔「頭錘小客車」車子瞬間撞凹

僧侶被控洗錢1.6億　還俗前還發生性行為

割包皮被燒掉GG！他慘當變性實驗品　結局超悲傷

新郎愛上「新娘親妹」拒結婚！婚禮喊卡

鸚鵡狂噴鹹濕對話　人妻一聽綠炸

俄承諾給彈藥　瓦格納不撤軍了

等公車慘死！　德州休旅車衝撞釀7死6傷

查爾斯若駕崩　卡蜜拉恐拿不到王太后頭銜

英王加冕死神現身畫面瘋傳　真實身分曝

星宇遇成田宵禁！全日第2大機場卻有宵禁原因曝

更多熱門

相關新聞

日本今夏排放核廢水　日相同意南韓派人視察

日本今夏排放核廢水　日相同意南韓派人視察

日本政府計畫今年夏季排放福島第一核電廠含氚廢水排入太平洋，引發周邊國家質疑，尤其是南韓反彈聲浪最大。對此，在昨（7）日日韓元首會談上，日本首相岸田文雄已經同意南韓派遣團隊前往視察。南韓外交部表示，最快將在本月23、24日派遣由專家組成的視察團隊赴日。

闖機場禁區硬上客機　日男：沒錢但好想搭

闖機場禁區硬上客機　日男：沒錢但好想搭

心痛搶救畫面曝！媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

心痛搶救畫面曝！媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

苦苓：星宇就是特別貴的廉航！

苦苓：星宇就是特別貴的廉航！

張國煒搭廉航赴日滅火　部落客：背後藏學問

張國煒搭廉航赴日滅火　部落客：背後藏學問

關鍵字：

星宇航空張國煒成田機場日本日韓要聞影音

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

前夫控小甜甜虐狗「喉嚨到肚子都裂開」！怒揭過程

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面