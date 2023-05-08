張國煒親赴成田機場！日本網友驚呆　一面倒力挺星宇：被圈粉了

記者張方瑀／綜合報導
星宇航空6日因調度問題發生航班延誤事件，多達302名旅客只能夜宿東京成田機場，而董事長張國煒親自飛往現場致歉，並親自駕機返台。此事件也在日本推特引發熱烈討論，網友對於張國煒出面道歉感到不可思議，直呼「真的太有誠意」、「好感度飆升」、「被圈粉了！」
日本媒體 sky-budget以「星宇航空會長因成田機場惡劣天氣導致乘客滯留，緊急搭乘廉價航空來日親自致歉」為題進行報導，結果引發日本網友熱烈討論，「搭乘其他家航空緊急來日本，再自己駕機回去的會長，太有誠意了」、「好感度大大提升」、「星宇太強了吧！」
スターラックス航空会長、先日の成田空港の悪天候で乗客が立ち往生したトラブルで直接謝罪するために急遽LCCで来日 https://t.co/RghRD7aCoG— sky-budgetスカイバジェット (@skybudget) May 8, 2023
還有日網友說，「日本航空公司的高層會這麼關心乘客嗎？」、「我真的被星宇圈粉了」、「會長親自去道歉很了不起，但這也是新公司為了建立信用吧」、「會長太厲害了」、「星宇服務品質很好呢！」
事實上，不只星宇航空JX800航班受影響，最新影片顯示，6日當天多個航空公司的多架班機都因為成田機場怪風無法降落，必須重飛或甚至改降名古屋，後續航班同樣連帶受到影響。
不過，星宇引發爭議的並非「天氣因素」影響航班，而是併機決策失誤才會讓乘客滯留機場，而交通部民航局7日表示，8日要會面星宇航空高層主管，包含飛行作業過程、機長處置是否妥適，都要一一說明、釐清。對於消費者權益的處置，也會要求星宇航空立刻檢討並改善。
▲星宇董事長張國煒親自前往成田機場向乘客致歉。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）
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