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母親捨命「肉身擋子彈」救4歲孩子　德州商場33歲槍手身分曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州「艾倫名品暢貨中心」6日發生大規模槍擊事件，當局證實，槍手是33歲男子加西亞（Mauricio Garcia），他在開槍濫射奪走8條人命、打傷7人後，遭警方擊斃。當時一名男子因兒子在案發商場上班，立刻趕到現場試著挽救受害者性命，發現一名母親捨命用肉身替孩子擋下子彈，倒地的罹難少女臉部血肉模糊。

▲▼ 美國德州達拉斯郊區一間商場6日發生槍擊事件。（圖／路透）

▲槍手開槍濫射奪走8條人命、打傷7人後，遭警方擊斃。（圖／路透，下同）

綜合CBS、WFAA等報導，男子斯班豪爾（Steven Spainhouer）6日下午3時30分左右接到兒子來電，得知因商場發生槍擊案，兒子正躲在上班地點休息室內，槍聲不斷。斯班豪爾曾經當過警察，隨即開車衝到商場，比救難人員都還早到，發現有店家窗戶被子彈打到，還有人受傷倒在地上，趕緊上前救助那些受傷的人。

斯班豪爾透露，當時先看到一名少女頭部朝下倒在樹叢，上前確認後發現摸不到脈搏，就把少女的頭轉了過來，這才發現她已經過世，臉部血肉模糊。

▲▼ 美國德州達拉斯郊區一間商場6日發生槍擊事件。（圖／路透）

後來，斯班豪爾發現一名4歲孩子被壓在不幸罹難母親的身下，所幸還活著，趕緊挪動母親身體讓孩子出來，當詢問孩子是否還好的時候，只見孩子不斷說著「我媽媽受傷了」、「我媽媽受傷了」。他形容，當時孩子身上全身染血，就好像有人拿血倒在他身上那樣。

斯班豪爾最終與兒子順利團聚，很高興兒子平安無事。

針對這起槍擊案，依據美國官方說法，槍手為33歲男子加西亞（Mauricio Garcia），當時身穿戰術裝備，持AR-15步槍。調查人員表示，加西亞還擁有另外一把槍，在他的車內發現更多武器與彈藥。

加西亞犯案動機仍有待釐清，但瞭解調查進度的消息人士透露，槍手胸前貼著文字「RWDS」，也就是「右翼敢死隊」（Right Wing Death Squad）的縮寫。由於他已經死亡，調查人員現階段主要把重點放在是否有人知道他的攻擊計畫，或協助幫他做這件事。

另外槍手父母的鄰居則透露，加西亞先前與父母同住在東達拉斯，直到幾個月前才搬走，「他這個人看起來有些冷漠，但沒有威脅性。」

▲▼ 美國德州達拉斯郊區一間商場6日發生槍擊事件。（圖／路透）

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