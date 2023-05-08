寵出不孝孫！富婆阻止交往「遭14歲外孫女砍殺」　死狀悽慘警心酸

▲親屬和鄰居在香蕉園發現康潘夫人的屍體，死狀極為悽慘。（圖／翻攝自Sanook）

記者羅翊宬／綜合外電報導

泰國日前發生一起人倫慘劇！孔敬府一名63歲的富婆非常疼愛就讀中學、年僅14歲的孫女，孫女自從父母離異後從春武里府回到孔敬府和她居住。該名老婦擁有龐大資產，且為孫女建造房子，然而她發現孫女交了一個吸毒的15歲男友，因此極力阻止兩人交往，豈料卻遭孫女和她男友砍死，葬身香蕉園。

根據泰媒《泰國日報》（Thairath）、《Sanook》，泰國東北孔敬府普淵縣（Phu Wiang）警察局本月5日上午7時接獲民眾報案，表示在63歲死者康潘夫人（Khampun）住處所擁有的私人香蕉種植園中，發現康潘夫人的屍體，死狀相當淒慘，不僅額頭塌陷、頸部和背部慘遭多處尖銳物刺傷，且臉部朝下倒臥一旁，老婦姊妹們趕忙將康潘夫人的遺體翻過來呈仰臥狀，確認是否還有呼吸。

死者康潘夫人的女兒、也就是兇嫌（14歲孫女）的母親5日凌晨2時一覺醒來時，發現她的媽媽並沒有躺在床上，於是出去尋找，最後在香蕉園發現母親康潘夫人的臉部朝下躺臥，血流不止，她當場痛哭失聲，哀戚的哭叫聲響遍整座村莊，甚至驚動隔壁鄰居和村民查看，而她則是趕緊通知她的阿姨（康潘夫人的姊妹）。

普淵縣警察局局長卡隆姆（Karom Phromkhun）調查後指出，兇嫌確實為康潘夫人年僅14歲的孫女、以及她的15歲男友，警方偵訊該名孫女，孫女最後也向警方坦承犯案，且也表示起初並沒有計畫殺害外婆，只是想要「弄殘她」，因為外婆極力阻止她和男友戀愛。

14歲孫女表示，「事發當天，我約了男友見面，不過我外婆來了，她不准我去見男友，這讓我和我男友非常不爽，因此出手打了外婆，但外婆天生就是來打架的，所以我男友才會用刀割斷外婆的手臂，不過外婆卻沒有放棄」。

最後，孫女用刀在外婆背後捅出了一道傷口，最後康潘夫人倒地斷氣身亡。驗屍結果顯示，死者康潘夫人的喉嚨處的傷口深入氣管，鋒利的刀刺穿了肺部，形成2處明顯的傷口。

▲康潘夫人的孫女砍殺外婆後，竟在臉書和朋友聊天時聲稱，外婆是因為滑倒才死亡。（圖／翻攝自Sanook）

親友們沉浸在一片悲痛的氣氛中，鄰居和村民們知情後也來參加喪禮，他們將香蕉樹砍倒，並用康潘夫人的血填滿了泥土，場面相當哀悽。

64歲鄰居特瓦是康潘夫人的密友，他向當地記者透露，「我沒想到她會這樣慘死，因為她生前非常有錢，有2輛6輪車、擁有龐大資產，且還為了子孫們蓋房子。我知道悲劇發生後，第一時間趕往現場，但工作人員不讓他過去看。我知道康潘夫人正在煩惱她的孫女，因為她發現孫女的男友吸毒，她不願意孫女和吸毒男交往。」

另外，康潘夫人的另一名親屬則透露，14歲孫女其實從小父母離異，她父親另外娶了新的妻子，因此她從小個性抑鬱，喜歡獨自待在房間，從不會和任何人去任何地方，在春武里府從小學畢業後，才回到孔敬府跟著她的母親和外婆生活，並就讀中學。

該名親屬也補充，康潘夫人事發4、5天前回到孔敬府住處後，在孫女的房間意外發現和迷信有關的物品，上面綁著神聖的紅線，康潘夫人趁著孫女上廁所時將之氣憤砸碎，而這恐怕也導致孫女決定下重手砍殺外婆。