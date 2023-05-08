南韓統一教8000對新人「大型集體配婚」！　來自全球150國包含台灣

▲ 2023統一教集體配婚儀式直播畫面。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教會）以集體配婚聞名，卻因新冠疫情影響停辦，7日時隔3年舉行大規模聯合婚禮，聚集來自全球150個國家的8000多對新人，在會長韓鶴子的見證下完婚，畫面十分壯觀。

綜合《亞洲經濟》等韓媒，舊統一教「2023天地人真父母孝情天宙祝福祝祭」活動7日在南韓京畿道加平郡舉行，現場有1500對新郎新娘及約3萬名賓客，並透過網路連線在日本、美國、英國、奧地利、巴西、台灣、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡等地的新人，共150國8000多對新人結為夫妻。

▲ 世界各地的信眾在南韓舉行聯合婚禮。（圖／翻攝自YouTube）

受到疫情影響，舊統一教2021年及2022年遵循防疫當局方針，聯合婚禮改採線上進行或減少人數，因此今年是繼2020年2月過後，時隔3年首度大規模舉行，由教會創始人文鮮明之妻、現任會長韓鶴子證婚。

集體配婚是舊統一教最大特色之一，文鮮明認為，跨國和跨文化婚姻是帶來理想和平世界的最快方法，樂於親自替信眾配婚，其中許多都是來自不同國家、互不相識的伴侶。聯合婚禮最早在1961年舉行，由文鮮明及韓鶴子共同見證國內36對信眾成婚，此後規模逐年擴大。