搶修電力反喪命！　27歲男堅守蘇丹觸電昏倒亡

▲瓦迪修復電力時觸電昏倒，送醫後宣告不治。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

蘇丹內亂至今未落幕，西部達佛地區（Darfur）一群志願者在衝突、搶劫事件頻傳之際，選擇留守當地，努力讓醫療機構能夠繼續運作。然而如今卻傳出壞消息，一名27歲男子在試著修復電力時，觸電身亡。

BBC報導，自從蘇丹4月15日內亂爆發後，一群志願者在北達佛州首府法希爾（Fasher）進行醫療相關協助，然而受到接近交戰地點、工作人員無法抵達等因素影響，當地幾乎所有醫療機構都不得不關閉，只有南方醫院（South Hospital）還開著。

27歲男子瓦迪（Muhammedin Fadul Idris Wadi，又名Ala Danedn）就是這群志願團隊的其中一員，他在南方醫院盡力清潔、接待傷者。這群人接著又前往賽義德沙哈達健康中心（Sayed al-Shahada Health Centre），籌集資金進行翻新，購買食品、藥物及其他醫療用品，努力讓此處重新開業。

在許多人的努力之下，這間健康中心終於在上周一重新營運，不過仍面臨許多挑戰，由於斷電、供電不穩等狀況，瓦迪周四試著修復電力，卻沒想到觸電昏倒，被送往南方醫院。儘管時隔48小時，該院的人仍無法挽救他的性命，瓦迪於周六晚間過世。

其實瓦迪還在進修，就讀的是法希爾大學（University of Fasher）。他的同學依沙克（Ahmed Ishaq）透露，「我們曾向彼此承諾，要在戰爭落幕後，要在市中心相見，用旋律、音樂、歡樂取代槍聲，這也是他喜歡的。」