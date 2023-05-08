尹錫悅招待岸田文雄夫婦訪總統官邸　晚宴菜單曝光

▲尹錫悅夫婦7日招待岸田文雄夫婦前往總統官邸進行晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄昨（7）日訪韓，在結束日韓元首會談的聯合記者會後，來到首爾市龍山區的南韓總統官邸，由南韓總統尹錫悅夫婦在正門口迎接。尹錫悅、岸田文雄夫婦晚宴時間長達2個小時25分鐘，晚宴菜單包括「象徵和諧」的宮廷料理前菜九節坂，以及炭火韓牛烤肉、韓牛燉排骨、蕩平菜等。

根據韓媒《中央日報》，岸田文雄夫婦7日晚間來到了位於首爾特別市龍山區漢南洞的總統官邸，並由尹錫悅夫婦在官邸入口處迎接，4人拍攝紀念合照以後移動至尹錫悅夫婦所居住、面積達160坪的私人空間，晚宴從晚間7時30分（台灣時間下午6時30分）開始。

南韓總統辦公室表示，為了展現出誠意和歡迎之意，尹錫悅夫婦招待岸田夫婦至私人空間進行晚宴。

南韓總統府也公開了晚宴菜單，包括九節坂、韓式冬粉（雜菜）、蕩平菜、韓牛燉排骨、牛足片肉（우족편육）、煎鮸魚、炭火韓牛烤肉、蒸大蝦、蕎麥冷麵等；至於小菜則是白辛奇（백김치，不使用辣椒粉調味的韓式泡菜）、水辛奇（물김치，用大量的水醃製的韓式泡菜）、潭陽涼拌竹筍；甜點則包括韓菓、水果、食醯。

九節坂為宮廷或貴族料理的前菜，由8道顏色繽紛的小菜組成。因此，南韓總統辦公室解釋，九節坂象徵和諧。

▲尹錫悅向岸田介紹九節坂。（圖／達志影像／美聯社）

食材皆使用南韓境內本土的農畜產品，包括牛肉使用來自江原道橫城郡的韓牛、煎鮸魚使用來自全羅南道木浦市的鮸魚、蒸大蝦使用來自忠清南道泰安郡的蝦、韓式冬粉使用來自忠清道俗離山的虎掌菇和香菇，以及來自濟州島的蘿蔔等。

另外，晚宴上的酒則是考量到岸田文雄的喜好，使用來自韓國千年古都慶州的「慶州法酒超特選（米酒）」。岸田文雄相當熱愛飲用清酒，對此南韓總統府表示，「慶州法酒超特選，是我國（南韓）清酒之中被評選為最優秀的名酒。」

晚宴只安排廚師、雙方口譯人員在場，現場氣氛相當和諧。晚宴結束後，尹錫悅夫婦、岸田夫婦移動至平時供幕僚出入的「業務棟」觀賞傳統表演，直到晚間9時55分才結束。

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