越南飆44度高溫破歷史紀錄！　泰國44.6度也熱翻

▲越南出現44度破紀錄高溫。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

越南北部清化省7日飆出攝氏44.1度高溫，創下越南歷史高溫紀錄；除此之外，泰國、緬甸、孟加拉也都出現破紀錄高溫。專家預測，受到氣候變遷影響，可能很快就會再創下新的高溫紀錄。

根據BBC報導，清化省7日溫度達攝氏44度，創下越南歷史上最高溫紀錄，氣候變遷專家阮玉輝（Nguyen Ngoc Huy）表示，在全球氣候變化和暖化的影響下，這樣破紀錄的高溫確實讓人感到擔憂，「我相信這個紀錄會被多次刷新，這證實了極端氣候模型是正確的。」

自工業時代以來，全球氣溫約上升了攝氏1.1度，除非各國政府大幅削減碳排放，否則氣溫將持續上升。除了越南以外，泰國西部麥島（Mak）也出現破紀錄的44.6度高溫；緬甸媒體則指出，該國東部城鎮也測得43.8度高溫，創下10年以來紀錄。

越南中部峴港農民阮氏蘭（Nguyen Thi Lan）受到高溫影響，他們必須更早起床開始工作，大約上午10時就要休息以避開豔陽。越南此前的最高溫紀錄是4年前中部河靜省創下的43.4度。

孟加拉首都達卡也創下自1960年代以來最高溫紀錄；印度當局則說，該國部分地區的氣溫比正常還高出3至4度。歐洲高溫同樣持續，西班牙南部哥多華機場（Cordoba airport）在今年4月出現38.8度高溫，創下該月最高溫紀錄。