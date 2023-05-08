若74歲查爾斯駕崩怎麼辦？　卡蜜拉恐拿不到「王太后」頭銜

▲國王查爾斯三世與王后卡蜜拉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世辭世後隨即啟動「倫敦橋行動」處理一切喪葬後續，而國王查爾斯三世繼位後，王室也開始籌備「梅奈橋行動」，替未來的需要做好準備。但英國民眾最新關注的焦點是，若查爾斯離世，王后卡蜜拉該何去何從？王室繼承順位是否會受到影響？

根據世界日報、National World報導，比照女王的國葬儀式，若查爾斯三世駕崩，將會立刻啟動「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge），包含官方哀悼期長度還有國葬細節，該計畫涉及多個政府機關，旨在確保王位交接順利有序，且尊崇王室的傳統和禮儀。

▲威廉王子與凱特王妃。（圖／達志影像／美聯社）



除此之外，若查爾斯離世，將繼承國王之位的是「威爾斯親王」威廉王子，卡蜜拉不會成為下一任君主，因為嫁入王室的人無法取得繼承而來的頭銜，且王后身分會由凱特王妃取代。依照傳統，卡蜜拉能取得「先王遺孀」（Queen-dowager）頭銜，但可能無法使用「王太后」（Queen Mother）頭銜，因為她並非威廉和哈利的生母。

▲哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）



若威廉王子繼承王位，他年僅9歲的長子喬治就會成為第一順位繼承人；如果繼承王位的威廉不幸在喬治未滿18歲時離世，那麼哈利王子就可能成為攝政王，因為他的繼承順位是第五，也是僅次於威廉3個孩子後的唯一成年人。

▲喬治王子。（圖／達志影像／美聯社）



▲夏綠蒂公主與路易王子。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯即位之後，依照新的王室繼承順位，第一是威廉，接著是喬治，再來是8歲的夏綠蒂公主、5歲的路易王子，第五順位是哈利王子，第六、第七順位則是哈利的一對兒女亞契和莉莉貝。