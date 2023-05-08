阿拉伯聯盟重新接納敘利亞　阿薩德政權擺脫孤立





▲敘利亞總統阿薩德因內戰遭國際孤立超過10年。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社開羅／杜哈7日綜合外電報導

阿拉伯聯盟今天歡迎敘利亞政府重返，結束對其逾10年停權，確保遭孤立多年的敘利亞總統巴夏爾．阿薩德重回阿拉伯陣營。卡達則已經表態不會跟大馬士革政府關係正常化。

法新社報導，敘利亞民眾2011年展開和平示威遭當局鎮壓，事件後來導致該國陷入衝突，造成逾50萬人喪生、數以百萬計民眾流離失所、重創該國基礎設施和產業。阿拉伯聯盟（Arab League）於2011年11月對大馬士革當局作出暫停會籍處分。

這場衝突的前線大體上已經平靜下來，敘利亞北部大部分地區目前不受政府掌控，長達12年衝突迄未達成政治解決之道。

阿盟外交部長在達成一致的決定中指出，從今天開始，「敘利亞阿拉伯共和國政府代表團將恢復參與阿拉伯聯盟會議」。

自從內戰爆發以來，巴夏爾．阿薩德（Bashar al-Assad）就遭到政治孤立。但是阿盟5月19日在沙烏地阿拉伯召開高峰會前夕，阿拉伯國家最近數週外交動作頻頻。

阿盟外長在聲明中強調，「迫切希望」阿拉伯國家在解決敘利亞危機上「發揮主導作用」。他們同意組成部長級委員會，繼續「與敘利亞政府直接對話，以達成全面性解決方案」。

22個成員的阿盟，其秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）表示，這項決定「使得阿拉伯方多年來首度與敘利亞政府進行溝通」。

他表示，敘利亞重返阿盟是「開始，而不是這項議題的結束」，至於是否恢復與大馬士革的關係，將由個別國家決定。

與此同時，對巴夏爾．阿薩德不假辭色的卡達今天表示，儘管阿盟重新接納敘利亞，它不會跟大馬士革政府關係正常化。

卡達外交部發言人梅吉德（Majid bin Muhammad Al-Ansari）表示，卡達在「與敘利亞政權正常化方面的立場沒有改變」。

他告訴國營卡達通訊社（Qatar News Agency），卡達政府不會成為阿拉伯行動的「障礙」，但是個別國家的正常化作為都將與「能夠實現敘利亞人民願望」的政治進程掛鉤。