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荒唐僧侶洗錢1.6億！爽花信徒捐獻　被爆「沒守住色戒」

泰國前僧人利用信徒捐獻斂財，又在當僧人期間有性關係。（圖／翻攝自mgronline）

▲泰國前僧人利用信徒捐獻斂財，且還俗前仍有性行為。（圖／翻攝自mgronline）

圖文／CTWANT

泰國一名39歲的前僧侶被控洗錢1.8億元泰銖（約新台幣1.64億元），近日被檢方起訴。警方進一步調查發現，他在當僧侶期間仍有性行為，而洗錢的途徑也曝光。

根據《曼谷郵報》報導，綽號柯姆（Phra Ajarn Khom Abhivaro）的前僧侶，他是名知名的冥想大師，擁有許多知名追隨者，不過他在本月1日才脫離僧侶身分，沒想到當他還俗後就遭到逮捕。

整起事件起因為泰國國家佛教辦公室 （NOB） 懷疑該僧人拿信徒捐款供自己使用，請警方協助調查。警方調查發現，同為共犯的寺廟住持收到捐獻後，先轉手給柯姆的姐姐。

泰國警方表示，柯姆的姐姐拿到這筆款項後就存入柯姆的銀行賬戶，其他總計5100萬泰銖的現金捐款則存放在她家的行李箱，現鈔都已警方沒收。除此之外，調查還發現另一筆1.3億泰銖的交易，這是柯姆從一次寺廟捐贈中分得一杯羹，總共挪用了至少1.8億泰銖的寺廟捐款。

警方表示，柯姆總共從寺廟中挪用了至少1.8億泰銖，而柯姆除了涉貪，他當僧侶期間仍持續有性行為，他脫離僧侶身分不知是否和發生性行為有關。柯姆和另外兩人一起被捕，罪名是從該僧侶所在的呵叻府洗錢1.8億泰銖。警方表示，柯姆總共從寺廟中挪用了至少1.8億泰銖。（圖／翻攝自推特）

▲警方表示，柯姆總共從寺廟中挪用了至少1.8億泰銖。（圖／翻攝自「曼谷郵報」推特）

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