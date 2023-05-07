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大陸 大陸焦點 特派現場

有笑有淚　上海台灣姐妹會提前歡慶母親節

記者趙禕/上海報導

一群由在上海的台灣奶奶、婆婆、媽媽、姐妹、女兒們組成的上海台灣姐妹俱樂部今天歡聚一堂，大家用分享「媽媽」的故事迎接即將到來的母親節。

▲上海台灣姐妹俱樂部舉辦「春暉論壇─談母親　母親談」活動提前慶祝母親節。（圖／記者趙禕攝）▲上海台灣姐妹俱樂部舉辦「春暉論壇─談母親　母親談」活動提前慶祝母親節。（圖／記者趙禕攝）

今天這場以「春暉論壇─談母親　母親談」為主題的活動，有老中青三代40多位台灣奶奶、婆婆、媽媽、姐妹、女兒和她們的眷屬出席，彼此分享她們自己的「媽媽」故事。上海台灣姐妹俱樂部會長吳麗貞表示，今天的活動讓一群有愛的人來到這裡分享大家的愛，也從彼此愛的經驗裡體會那些自己已經擁有卻不自知的愛，透過今天的活動，回去也要把這個愛反饋給那些曾經愛你的人並表達謝意，這樣才是美滿的愛。

▲上海台灣姐妹俱樂部會長吳麗貞。（圖／記者趙禕攝）▲上海台灣姐妹俱樂部會長吳麗貞。（圖／記者趙禕攝）

除了吳麗貞以母親的角色談母子之間平凡的愛之外，曾經擔任多位知名藝人經紀人、現任「一線娛樂」CEO總裁的季聲珊也在現場和大家分享她和母親以及婆婆之間的愛，同時還有以孝順出名的藝壇美食天王陳鴻、酷帥創作歌手潘協慶、和創立了「多樣屋」的傳奇企業家潘淑真，透過視頻和大家分享他們與母親之間愛的故事。

▲季聲珊、陳鴻、潘協慶、潘淑真等四位嘉賓和大家分享他們與母親之間愛的故事。（圖／記者趙禕攝）▲季聲珊、陳鴻、潘協慶、潘淑真等四位嘉賓和大家分享他們與母親之間愛的故事。（圖／記者趙禕攝）

參加活動的上海台灣姐妹也上台分享她們的體驗；今年76歲的殷葦婷經歷了從身為人女、人妻、人母到外婆的階段，談起自己的母親仍充滿深情；父親於1949年從台灣到大陸後滯留在大陸、現在成了上海人的徐縈怡帶著媽媽和女兒一起出席活動，她當著母親和女兒面前回憶過往，眼淚瞬間抑制不住的迸流出來；和先生一起參加活動的Jamie也和大家分享她如何扮演母親的角色；活動上年紀最小的分享者是跟著媽媽一起來的沈小弟弟Nathan，他拿著臨時寫的筆記向大家娓娓道來自己和母親生活裡的點點滴滴。分享的過程裡，大家為那些開心的事情開懷大笑，也為那些真情流露的感動淚流不止。

▲上海台灣姐妹俱樂部會員殷葦婷、徐縈怡、Jamie和跟著會員媽媽一起來的Nathan分享她們的故事和體驗。（圖／記者趙禕攝）▲上海台灣姐妹俱樂部會員殷葦婷、徐縈怡、Jamie和跟著會員媽媽一起來的Nathan分享她們的故事和體驗。（圖／記者趙禕攝）
▲▼分享的過程裡，大家為那些開心的事情開懷大笑，也為那些真情流露的感動淚流不止。（圖／記者趙禕攝）▲▼分享的過程裡，大家為那些開心的事情開懷大笑，也為那些真情流露的感動淚流不止。（圖／記者趙禕攝）▲▼分享的過程裡，大家為那些開心的事情開懷大笑，也為那些真情流露的感動淚流不止。（圖／記者趙禕攝）

活動最後大家在文創藝術家安吉老師的指導下，一起做彩繪琺瑯手工藝術品「無盡的愛心鎖」，這款藝品把鎖扣打開就可以把心愛人的照片放在裡面，讓大家把母親或親人的祝福與感念緊緊鎖住。

▲▼文創藝術家安吉老師的指導大家做彩繪琺瑯手工藝術品「無盡的愛心鎖」。（圖／記者趙禕攝）▲▼文創藝術家安吉老師的指導大家做彩繪琺瑯手工藝術品「無盡的愛心鎖」。（圖／記者趙禕攝）▲▼文創藝術家安吉老師的指導大家做彩繪琺瑯手工藝術品「無盡的愛心鎖」。（圖／記者趙禕攝）
▼大家興緻盎然的在愛心鎖上塗抹自己喜歡的色彩。（圖／記者趙禕攝）▼大家興緻盎然的在愛心鎖上塗抹自己喜歡的色彩。（圖／記者趙禕攝）
▼小朋友們也在家長的陪伴下細細的彩繪著愛心鎖。（圖／記者趙禕攝）▼大家興緻盎然的在愛心鎖上塗抹自己喜歡的色彩。（圖／記者趙禕攝）
▼大家對自己的作品滿意又自豪。（圖／記者趙禕攝）▼對自己的作品滿意又自豪。（圖／記者趙禕攝）

上海台灣姐妹俱樂部的成員絕大多數都來自台灣，有些人來的時間長，有些人剛到上海不久，透過舉辦一場一場的活動讓大家結交更多的朋友，也互相交流生活在上海的經驗，幫助彼此更好的融入上海這座千變萬化的城市。

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