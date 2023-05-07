成田怪風不只星宇受害！飛機落地失去平衡　「單靠左輪」滑7秒

▲飛機的單側輪胎彈起，就這樣只靠左邊輪胎滑行了約7秒。（圖／推特／@aran2057_RJGG）



記者王佩翊／編譯

星宇航空6日發生嚴重延誤事件，因JX800台北-東京航班降落時遇上強風，多次重飛延誤，導致另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響。有日本網友就在推特上公布當天的強風影片，可以明顯看到其他班機也受到影響。影片中一架ZIPAIR的班機在降落時，重重地撞在地上，甚至疑似因為強風導致無法平衡，長達約7秒只有單側輪子落地，另一側則是騰空。

根據推特網友@aran2057_RJGG所上傳的影片，該架ZIPAIR班機其實已經重飛一次，但是第二次降落時，強風仍然導致狀況不穩定。飛機先是重重地落地後，單側彈起，機體往左側傾斜，而右側輪胎則是在空中騰空長達7秒，整架飛機才重新恢復平衡，並在跑道上滑行。

網友直言，雖然飛機引擎並未因為失去平衡而撞到地面，但是這次的降落仍是一項「未考慮後果的衝動行為」，更指出，改在中部國際機場降落可會更安全。

成田機場6日吹起嚴重側風，不少班機降不了大塞機，星宇航空JX800台北-東京航班原訂6日中午日本時間12時45分抵達東京成田機場，降落時也遇上嚴重側風，機長重飛2次仍降不成，日本時間14時02分轉降名古屋機場，旅客則在機上等候星宇航空班機加油和重返成田機場，班機啟程後，最終歷經第4度重飛，才成功降落成田機場。