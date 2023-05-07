　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

星宇遇成田宵禁！　日本第2大機場仍有宵禁「背後原因」曝光

記者王佩翊／綜合報導

星宇航空6日發生航班延誤事件，原定當天下午4時10分從東京成田機場起飛的JX803航班持續誤點，最終錯過成田機場宵禁前的最後起飛機會，導致乘客被迫睡在機場。然而成田機場作為日本客流量第二大的機場，且坐落於千葉縣郊區而非市區，但卻仍然實施宵禁，一切的原因全都出在機場內的8戶釘子戶身上。

▲星宇航空台北-新加坡航線6月1日起將全面由A350執飛，即日正式開放訂位。（圖／星宇航空）

▲星宇航空延誤又遇成田機場宵禁，導致旅客必須在機場過夜。（圖／星宇航空）

全球許多機場都有「夜間宵禁時間 (Nighttime Curfew)」，這是基於部分機場的位置或是進場航道太靠近市區或住宅區，由於噪音擾民，因此設立宵禁時間，另外則有部分機場是因為設備不足，無法應付半夜起降班機的安全。以台灣機場為例，目前除了桃園機場外，其他機場也都有宵禁規定。也就是說，除非航空公司因緊急情況向機場提出申請，否則宵禁時間內飛機不被允許起降。

占地1111公頃的成田機場雖然客流量高居全日本第二，每年旅運量達4000萬人次，且位於郊區，但是仍必須在每晚12時前關門，直到隔日清晨6時後才重新開放起降。而一切的原因則是由於機場內還住了8戶釘子戶，受此影響，成田機場為避免起降噪音影響住戶，必須實施宵禁。

成田機場修建當時規劃三條跑道，但機場用地內有部分住戶拒絕搬遷。他們組成行動隊抗議，想阻止機場建設，卻不斷遭到鎮壓。政府第二次強制執行拆遷時，抗議團體集結超過5000人，雙方發生激烈衝突，造成3名警察死亡及多人受傷，還有民眾輕生抗議，被稱為「東峰十字路事件」。

由於當地農民抗議不休，成田機場1978年正式啟用時，僅開放一條跑道，另兩條則因25戶農家而停工。時至今日，機場內還有8家釘子戶，儘管補償金從1億日幣（約新台幣2268萬元）狂漲10倍至10億日幣（約新台幣2.2億元），還是不願搬遷。

事實上，日本航空2月才曾經發生因錯過宵禁時間，導致乘客在天上耗費7小時，最終又飛回原機場的事件。當時日航331航班原定2月19日晚間6時30分從羽田機場出發，但受到強風影響，導致該航班延誤了近2個小時，才在晚間8時多起飛。然而福岡機場設有宵禁時間，基本上航班超過晚間10時就不被允許降落。

日航311的機長判斷，應該能夠在2個小時內抵達目的地，因此未提前申請，便從羽田機場出發。然而當晚10時，他們卻仍在福岡機場附近的海上盤旋，因為當時至少還有10架班機等待降落。由於超過宵禁時間且未提前申請，該航班最終只能折返，改飛至距離福岡機場約450公里的關西國際機場，並於晚間10時59分降落。然而抵達關西後，機組人員卻又告訴乘客，不得在此下機，必須全機返回羽田，直到隔日凌晨3時，乘客才又重新回到羽田機場。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
查爾斯加冕典禮「死神」現身西敏寺門口　真實身分曝
觀察／郭台銘延攬傳統地方派系　侯友宜刑警掃黑、反黑金立場鮮明
77老大認交往正妹女友1年！「滑進摩鐵」被酸劈腿　首曝結婚計
警車沒上鎖　白目男「開箱試乘」！下場慘了
張國煒不忍了！　惱羞嗆「別抓語病翻舊帳」
王思佳買包被溢價3倍！她揭愛馬仕「驚人配貨價」　達4門檻才買
張國煒稱「成田機場反悔」害延誤！　業內人士打臉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

查爾斯加冕典禮「死神」現身西敏寺門口　真實身分曝光了

空姐1句話驚醒她！女登機才知「被出國」還沒帶護照　機場出包

日相岸田文雄訪韓首站參謁顯忠院　向南韓「殉國烈士」敬禮捻香

星宇遇成田宵禁！　日本第2大機場仍有宵禁「背後原因」曝光

「俄主戰派作家」座車被炸翻1死1傷　莫斯科又控美烏是凶手

2少年在漢江「直播」尋短！警發現和網路社群有關　恐涉及性犯罪

俄軍投「致命白磷」轟炸巴赫姆特畫面曝！秒炸成火海

躺著真的中槍！6歲童床上打電動「流彈爆頭」喪命　姊姊一旁目睹

「黑手黨少爺」遭當街槍擊慘死　開趴嗨慶足球隊奪冠卻喪命

日媒民調：近9成日人憂中國武力犯台

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

訪問工地師傅能存多少錢？　他月薪7萬元基本開銷就3萬

金素妍放閃李尚禹「變蟑螂也捧手心」　曝他吃日料帶手捲衝回家：花束～

站推車上玩！媽粗心舉動釀禍　下一秒孩拋空摔地躺著不動了

實測突然往身上灑汽油　老翁上前阻止擁抱安慰

查爾斯加冕典禮「死神」現身西敏寺門口　真實身分曝光了

空姐1句話驚醒她！女登機才知「被出國」還沒帶護照　機場出包

日相岸田文雄訪韓首站參謁顯忠院　向南韓「殉國烈士」敬禮捻香

星宇遇成田宵禁！　日本第2大機場仍有宵禁「背後原因」曝光

「俄主戰派作家」座車被炸翻1死1傷　莫斯科又控美烏是凶手

2少年在漢江「直播」尋短！警發現和網路社群有關　恐涉及性犯罪

俄軍投「致命白磷」轟炸巴赫姆特畫面曝！秒炸成火海

躺著真的中槍！6歲童床上打電動「流彈爆頭」喪命　姊姊一旁目睹

「黑手黨少爺」遭當街槍擊慘死　開趴嗨慶足球隊奪冠卻喪命

日媒民調：近9成日人憂中國武力犯台

蕭秉治貼身互動火辣女舞者！　「女友坐鎮台下」反應曝光

兄弟拚止敗！周思齊機智跑壘助先馳得點　5局1比0領先悍將

上海合作組織外長會議 秦剛：反對外部勢力插手地區事務

她下體「鼓出一堆東西」路都走不了！醫揪出兇手：痛起來要人命

南投丹大林道雨後坍方！遊客受困求援　60人驚險渡河畫面曝

小松鼠衝進紅雀主場嚇到「諾巴」　網：違反投球計時器！

吳念庭替補敲安帶打點　西武5比4險勝歐力士

淪台版柬埔寨詐團臥底　揭葉育忻沉淪路！靠特權保薦黑幕重重

詐團主嫌南韓、大陸無期徒刑　台灣《組織犯罪組織條例》最重10年

露天燃燒野草或廢棄物空氣惡化危險　消環加強取締告發

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

澳交換生「虛弱躺病床」說話了

2雄獅狂奔「頭錘小客車」車子瞬間撞凹

俄軍投「致命白磷」轟炸巴赫姆特畫面曝！

新郎愛上「新娘親妹」拒結婚！婚禮喊卡

星宇遇成田宵禁！全日第2大機場卻有宵禁原因曝

男日本森林身亡　遺書自曝是命案兇手

割包皮被燒掉GG！他慘當變性實驗品　結局超悲傷

凱特戴黛安娜、女王首飾致敬

鸚鵡狂噴鹹濕對話　人妻一聽綠炸

220kg麵條被倒掉　河邊炸出密麻條狀

菲救千名遭人口販運者　傳有2台人

王室成員現身白金漢宮　哈利搭車走人

美槍擊至少9死　槍手連轟30多槍遭擊斃

巴菲特形容「AI就像原子彈」

更多熱門

相關新聞

赤膊男想不開站13樓！所長一句話解危

赤膊男想不開站13樓！所長一句話解危

台中市一名男子昨（6）日疑似因情緒不穩，竟跑上自家13樓頂外牆上試圖輕生，警消獲報後趕抵，趕緊在中庭備妥氣墊床，由春社所長邱量虔上前安撫長達4小時，邱霸氣喊話：「你要好好活著保護你太太啊！不然誰保護她！過來抱一下你太太！」，這段話奏效，成功安撫男子情緒，甚至讓男子「破防淚崩」，放棄輕生念頭，回到安全處。

昔批廉航愛延誤　張國煒：別抓語病

昔批廉航愛延誤　張國煒：別抓語病

成田機場反悔害延誤？業內人士打臉

成田機場反悔害延誤？業內人士打臉

騎士疑闖紅燈撞飛3車　重摔落地命危

騎士疑闖紅燈撞飛3車　重摔落地命危

學者指「星宇無SOP」　害客枯等

學者指「星宇無SOP」　害客枯等

關鍵字：

日韓要聞星宇航空宵禁影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

王思佳終於出面！宣布「包包已送驗」　曝購買管道

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3大關卡曝光

星宇回不了台　機上宣布全額退費

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包！關穎認「都找代購」

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

星宇人力不足！張國煒親自駕機返台

連千毅娜美妻罕見脫了！「大尺度春光畫面」被拍

老公寓漲到2千萬！他猶豫想賣掉　全場搖頭

飛機取消睡機場　星宇道歉解釋了

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

更多

最夯影音

更多
22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」
小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面