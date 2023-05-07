廁所傳惡臭！屋主在後巷水溝發現「一雙腳」　打開竟是腐屍

▲屋主前往後巷查看後，才發現惡臭來源是腐敗屍體。（圖／中國報提供）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名屋主近日發現家中廁所不斷傳出惡臭，儘管他多次試圖清洗，卻仍然無法擺脫臭味，他懷疑臭味可能並非是廁所的問題，而是屋外傳進來，於是便到家中後門的巷子查看，沒想到卻看到水溝內有一雙腳，定睛一看發現是一具被人使用屋瓦與塑膠掩蓋的人類遺體，連忙報警。

根據《中國報》報導，該名屋主因為多次清洗家中廁所卻仍有異味，因此在當天下午5時30分外出查看。他繞到住家後面巷子並仔細查看後，才在巷子裡的水溝看見一雙腳，驚覺有異的他隨即報警。警方趕往現場後，發現死者身上穿著蝙蝠俠圖案的睡衣，身上被屋瓦與塑膠掩蓋，脖子上有可疑勒痕，由於屍體已經膨脹並長蟲腐敗，初步判斷死亡時間近2天。

警方懷疑死者是遭人謀殺，不過由於屍體已經開始腐敗，目前仍無法確定死者的性別與身分。

另一名住在屍體發現地點附近的屋主則表示，由於此處靠近學校，因此平時只有在上課日才會住在這裡，由於4日是國定假日，因此他們一家人3日晚間就已經離開，回到原本住的家。

屍體被發現的地點靠近學校，在後巷的十字路口，每逢上課日就會有很多學生經過，但是在此之前卻都沒有人發現這具遺體。而發現屍體的屋主也指出，自己的小孩這幾天上課與放學經過此路段時，也並未注意到遺體。