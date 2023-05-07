空姐1句話驚醒她！女登機才知「被出國」還沒帶護照　機場出包

▲圖為美國邊疆航空飛機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國機場出包，一名女子搭飛機原定飛往佛州，沒想到在登機之後，因為空姐的一句話，才得知原本預定航班的登機門已變更，如今她搭乘的飛機正前往加勒比海島國牙買加。她透露，當初登機時其實有工作人員檢查登機證，但卻沒有人提醒登機門更改一事，身上也沒帶護照，被匆忙送上機，還好在班機降落牙買加後，順利啟程返美。

綜合ABC7、商業內幕等報導，紐澤西州女子埃利斯赫巴德（Beverly Ellis-Hebard）經常搭機往返費城與位在佛州傑克森維爾的第二個家，就在11月6日這天，她準備搭乘邊疆航空（Frontier Airlines）的班機，來到寫著「費城國際機場（PHL）到傑克遜維爾國際機場（JAX）」的登機口。

埃利斯赫巴德在詢問之後，得知還有20分鐘可以去趟洗手間，但就在出來之後，發現大家幾乎都已經登機，且登機門快要關閉。當時登機門工作人員先是詢問手提行李大小，她便把行李放入測量尺寸的裝置並拿出來，造成手臂受傷流血，隨後工作人員檢查她的登機證，她就被匆忙送上飛機。

▲在工作人員檢查她的登機證之後，她就被匆忙送上飛機。（示意圖／CFP，下同）

在登上飛機之後，一名空姐前來關心照料她的受傷情況，脫口「當飛機降落在牙買加的時候，就可以好好放鬆休息了」。埃利斯赫巴德原本還以為空姐是在開玩笑，但對方表情相當認真，才知道她搭乘的飛機真的要飛出國，甚至是前往原定目的地大約1400多公里外的牙買加。

原來埃利斯赫巴德在費城匆忙登機時，並未被告知飛往佛州航班的登機門有變更。空服員還對她說，「如果沒有護照就進入另外一個國家，這很糟。」

萬萬沒有想到會飛出國的她身上真的沒帶護照，所幸牙買加當局允許她停留在飛機與機場之間的連接通道上，由機組人員陪同，直到數小時之後，被送上返回費城的航班。

「這本來就不該發生，因為我沒有帶護照」，埃利斯赫巴德直言，當初在登機門進行檢查的工作人員出現疏失。針對這起事件，邊疆航空表示，已退還女乘客原本的機票，並給予一張600美元代金券（約新台幣1.8萬元），以示善意，也向她致歉。