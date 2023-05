美商場槍擊至少9死！槍手連轟30多槍掃射路人　遭警方擊斃

▲依據警方公布的最新死傷統計,這起事件造成9人死亡,另有7人受傷。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國德州一間商場6日發生槍擊事件,警方稍早召開記者會表示,嫌犯開槍造成8人喪命、7人受傷,隨後遭擊斃,整起案件總計9人死亡。案發當下,槍手疑似身穿戰術裝備,從商場外的汽車出來後,立刻朝路人開槍,至少連轟30多槍。

綜合美聯社、NBC報導,事發於當地6日下午3時30分左右,當時在逛街的民眾突然聽到槍聲響起,立刻停下腳步觀察狀況,沒想到一秒鐘後,傳來的是「砰、砰、砰、砰、砰」的連續槍響,到處開槍。

依據網路流傳的行車紀錄器畫面,當時槍手駕車來到商場外,並在打開駕駛座車門走出來之後,立刻朝路人開槍,直到這名駕駛人把車開走的那一刻,嫌犯至少連轟30多槍。

▼以下影片內容恐造成不適,請斟酌觀看。

Warning: Disturbing video. Mass shooting in Allen, Texas. Shooter gets out of silver car, opens fire on several shoppers outside mall. pic.twitter.com/j9UmR9ucIR