俄軍投「致命白磷」轟炸巴赫姆特畫面曝！秒炸成火海

▲影片中可以看到天空中飄著白色碎片，地面則是火海蔓延。（圖／烏克蘭國防部）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭國防部在推特公開了一段最新的無人機拍攝影像，並指控俄軍在巴赫姆特投擲白磷彈藥，企圖摧毀這座城市。從影片中可以看到，滿天都是宛如白色雪花的白磷彈藥，而整座城市瞬間陷入火海，如同人間煉獄一般。目前無法得知這段影片是何時所拍攝的，但是俄軍此前就多次被指控使用這種劇毒的化學藥品作為武器，而在平民區使用白磷則被視為戰爭罪。

根據《每日郵報》報導，烏克蘭國防部6日在推特指出，「沒有足夠的彈藥，但是有足夠的白磷。這些野蠻人（指俄羅斯軍隊）用白磷彈攻擊巴赫姆特無人居住的地區。他們將在地獄中燃燒。」從影片可以看到，天空中飄著白色的物體，地面則是火海，隨著部分白磷彈落地，更不時地發生此起彼落的爆炸。

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell.



@SOF_UKR pic.twitter.com/7oqNTumJ34 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2023

白磷是一種蠟狀的劇毒化學藥品，一旦與氧氣接觸，就會產生強烈的亮光與煙霧，但是因為會產生瞬間高溫，因此很容易灼傷人體。白磷碎片一旦進入人體的血液中，更會導致多重器官衰竭。

在平民區使用白磷也被視為戰爭罪，但是俄軍為了奪下巴赫姆特，疑似不擇手段動用白磷彈。事實上，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，俄軍就多次被指控在烏克蘭當地使用白磷。據悉，不只巴赫姆特，俄羅斯部隊2022年圍攻馬力波時也曾使用白磷。

另一方面，傭兵組織瓦格納集團的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）5日宣布，部隊將在10日撤離巴赫姆特，因為俄國不願提供足夠的彈藥，只是讓瓦格納戰士去前線送死。