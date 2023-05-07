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新郎愛上「新娘親妹」拒結婚！婚禮喊卡鬧到警局　結局曝

▲▼新郎愛上「新娘親妹」拒結婚！婚禮喊卡鬧到警局　結局曝。（圖／翻攝自推特）

▲新郎接到新娘妹妹的電話，婚禮被迫喊卡。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

印度比哈爾邦薩爾日前一場婚禮出現「搶婚」的荒唐事件，當婚禮進行到一半時，新娘的妹妹便打電話威脅兩人終止婚禮，否則就要跳樓。而此時新郎聽到消息後，連忙暫停婚禮，並告訴所有人自己愛的其實是新娘的妹妹。兩人隨後與家人坦白，其實早在這件婚事談定前，新郎與「小姨子」就已經墜入愛河，因此兩家人最終也決定成全他們。

根據《印度快報》報導，印度男子拉傑什（Rajesh Kumar）2日在家鄉舉辦盛大的婚禮迎娶新娘林庫（Rinku Kumari），然而當婚禮進行到一半，兩人正在交換花環時，男方卻突然接到林庫親妹妹普圖爾（Putul）的電話。

普圖爾在電話中威脅，如果拉傑什堅持要與姊姊結婚，她將以死相逼，跳樓自殺。拉傑什聽到後，隨即暫停了婚禮，並向雙方家長與新娘坦言，其實自己早就愛上了普圖爾，兩人在這場婚事擬定前就已經相愛。拉傑什堅持，自己想要和普圖爾結婚，不能繼續這場婚禮。

婚禮現場瞬間陷入混亂，雙方家庭大打出手，最終只能報警，並請警方到場協調。在經過數個小時的協商後，兩家人最終決定成全小倆口，改讓拉傑什與普圖爾結婚。

事實上，普圖爾先前曾到拉傑什所在的城市考試，後來就經常到該城市與拉傑什見面，兩人迅速培養感情，慢慢喜歡上對方，甚至經常在晚上煲電話粥，陷入愛河，怎知男方卻突然說要娶女方的姊姊，才會讓普圖爾企圖以死相逼。

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