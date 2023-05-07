河邊詭異炸出一坨坨「密麻條狀物」　竟是200多公斤義大利麵被倒掉

▲200多公斤義大利麵被丟棄在小溪旁。（圖／翻攝臉書Nina Jochnowitz for Old Bridge，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西發生詭異事件，一條小溪沿岸突然出現一大坨一大坨的黃色條狀物，仔細看竟是被任意傾倒的義大利麵條，估計總重量達到500磅（約227公斤），大約15台獨輪手推車才能載完，讓當地住戶既困擾又困惑。當局已經著手清理，但警方尚未公開評論此案細節。

老橋鎮（Old Bridge Township）公共工程部門在住宅區的一條小溪沿岸發現非法傾倒義大利麵，曾競選議員的喬赫諾維茨（Nina Jochnowitz）透露，小溪沿岸經常出現隨意丟棄的垃圾、老舊家具或建材，沒想到現在竟然有人會把一堆義大利麵和通心粉丟在這裡。

這起事件不僅讓當地6.5萬居民困惑，也讓全美網友為之瘋狂，許多人大開義大利麵雙關諧音玩笑，也有不少鄉民宣稱這是「飛天義大利麵神教」（又譯飛麵神教）的神祇「飛天義大利麵怪物」（Flying Spaghetti Monster）顯靈，該宗教以諷刺方式反對某些宗教支持神創論而非演化論的觀點。

《紐約時報》及《商業內幕》等美媒最新報導指出，喬赫諾維茨宣稱已經找到亂丟義大利麵的元兇，但考慮到這起事件引發的關注度，她不願透露對方身分，僅表示「不是餐廳」。

居民羅斯特（Keith Rost）則認為，很可能是某位男性居民丟出來的，此人先前與老母親同住，在媽媽去世後就把房子賣了，或許在大掃除時發現了這些義大利麵，「我覺得他只是試圖清理父母的房子，而他們可能因為新冠疫情而囤積（物資）。」羅斯特認為這是上一代的普遍現象，「我的祖父母總有一個櫥櫃裝滿罐頭和義大利麵，只是為了安全考量。」