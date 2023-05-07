英王加冕日騷亂　警方逮捕52名反君主制示威民眾

▲查爾斯三世戴上聖愛德華王冠，正式加冕為英國國王。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社敦6日綜合外電報導

英國警方宣布，他們今天在國王查爾斯三世的加冕典禮逮捕反君主制組織「共和國」（The Republic）的領袖等一共52人。

路透社報導，在查爾斯三世的加冕典禮當天，數百名身穿黃衣的示威者聚集在倫敦市中心遊行路線兩旁的人群中，手中高舉「不是我的國王」（Not My King）標語。

共和國組織表示，其執行長史密斯（Graham Smith）早在示威開始前就被拘留。社群媒體上流傳的照片可見警察沒收示威者的標語牌。

倫敦都會警察局（London Metropolitan police）指揮官芬德雷（Karen Findlay）在一份聲明中說：「我們完全理解大眾對今早逮捕行動的擔憂。」

「我們接獲抗議者決心擾亂加冕典禮遊行的訊息後，警方在過去的24小時裡展開重大行動。」

共和國曾矢言要發動現代史上規模最大的示威活動。抗議者在查爾斯國王和卡蜜拉王后前往西敏寺時發出噓聲，而且還利用擴音器放大噓聲。

警方並未證實逮捕史密斯。根據警方說法，他們採取行動是因為他們相信抗議者會試圖利用油漆污損紀念碑，並破壞「官方活動」。

警方在今天稍早的另份聲明中表示，他們在當天稍早逮捕了3人。情報顯示，抗議者計劃在遊行中扔擲防狼警報器，這可能驚嚇到遊行隊伍中的馬匹，進而對公共安全構成威脅。

在蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）和威爾斯的卡地夫（Cardiff）也出現了示威活動。抗議者手舉寫著「廢除君主制，養活人民」的標語牌。社群媒體上也有許多人將英國的生活成本危機與加冕典禮的排場和盛況進行對比。

儘管與成千上萬參加典禮的民眾相比，抗議者僅佔少數，但民意調查顯示，英國民眾對君主制的支持正逐步下降，而且年輕人的支持率最低。