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瓦格納稱將撤離巴赫姆特　要求車臣軍隊接手陣地

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲瓦格納集團首腦普里格津稱將在10日撤出巴赫姆特。（圖／路透）

文／中央社莫斯科6日綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團今天宣布撤出烏東城市巴赫姆特的計畫，並要求莫斯科允許將其在巴赫姆特的陣地移交給車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）。

法新社報導，瓦格納（Wagner Group）戰士帶頭發動了俄羅斯對巴赫姆特（Bakhmut）長達數月的艱苦進攻，並幾乎在俄烏戰爭中最長且最血腥的戰鬥中佔領這座城市。與此同時，瓦格納領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）和俄軍之間的矛盾也浮出水面。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在發給俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的一封信中說，「我要求你在5月10日0時前發布作戰命令，將瓦格納部隊在巴赫姆特及其周邊地區的陣地轉移給阿赫馬特營（Akhmat battalion）的部隊」。

阿赫馬特營是指強人卡狄羅夫指揮下的部隊。在過去15年裡，卡狄羅夫一直統治車臣共和國。

在昨天一系列措辭嚴厲的影片中，普里格津批評蕭依古和俄國參謀總長（Valery Gerasimov）應對烏克蘭境內「數萬」俄羅斯士兵的傷亡負責。

他說，「他們的不專業正毀掉成千上萬俄羅斯人，這是不可原諒的。」

普里格津說，由於「彈藥荒」，他的戰士將被迫撤出，且俄國國防部自去年10月以來只交付了所需彈藥的32%。

卡狄羅夫此後在Telegram發文稱，他的部隊已「準備好」朝巴赫姆特出發。

他說，「士兵們處於戒備狀態，正在等待命令。」

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