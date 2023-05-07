每天工作18小時、逼做詐騙！菲律賓警救千人　傳至少有2台人

▲菲律賓警方在克拉克經濟特區救出1048名受害人。（圖／翻攝自tieza.gov.ph）



中央社

菲律賓警方4日救出逾千名疑遭人口販運和強迫從事詐騙的受害人，菲國媒體指其中有2名台灣人。中華民國駐菲代表處表示，菲方仍在清查受害者身分，代表處將持續關心案件進展。

新聞網站Rappler報導，菲律賓警方4日晚間在克拉克經濟特區救出1048名疑遭人口販運和強迫從事線上詐騙的受害人，受害者來自亞洲各國，包括2名台灣人、389名越南人、307名中國人、143名印尼人、40名尼泊爾人、25名馬來西亞人、7名緬甸人、5名泰國人、1名香港人及129名菲律賓人。

報導引述受害者說，公司不僅沒收他們的護照，還要求他們每天工作18個小時，每天還有20名「客戶」的配額，必須說服這些「客戶」投資加密貨幣。

中華民國駐菲律賓代表處表示，2個台灣人是涉案公司內部登記的數字，但菲國移民局仍在清查受害者身分，由於人數高達近千人，目前只清查了400多人，還無法確定有幾名台灣人受害。

代表處指出，目前並未聽到受害者遭受虐待或肢體傷害，但這家公司運作類似於菲國境內大部分的離岸博弈公司，不僅扣留員工護照，還限制員工離開園區，只能在園區裡活動。

代表處表示，菲律賓警方破獲這起案件起源為其中一名印尼籍受害人生病，但公司未提供適當的醫療照護，於是受害者向印尼大使館求助，印尼大使館再向菲國總統轄下的反組織犯罪委員會（PAOCC）通報這起案件，當局組成專案小組前來搜索，才救出受害人。

代表處指出，由於被查獲的公司是非法營運及非法僱用勞工，馬尼拉當局目前以人口販運調查這起案件，但不確定屆時是否會用人口販運罪名向這家公司提起告訴。由於受僱員工被視為人口販運受害者，移民局會確認這些人是否合法居留在菲律賓、是否有工作簽證，非法居留者未來將被遣返；代表處也將持續關心案件進展。