上千少女逃出北韓　反被賣到中國淪性奴！脫北新娘價碼曝光

▲許多脫北少女抵達中國與北韓邊境後，卻被人蛇集團控制，並賣給當地男子當妻子。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

國際法律事務所「全球權利合規協會」（Global Rights Compliance）自2019年開始調查脫北人士在中國邊境遭人蛇集團控制販賣的問題，此單位在4月23日發表的最新報告中指出，中國與北韓邊境有超過數十萬名脫北女性，其中有70%至80%遭遇人口販賣問題。

根據《每日北韓》報導，受到新冠肺炎影響，中國加強出入境限制，使得脫北者想從中國逃到第三國的難度大大提升。許多脫北者好不容易逃到中國後，卻發現無法出境至他國，進退兩難。報告指出，在2020年疫情爆發的3年內，就有上千名脫北女性被賣給中國當地男性，遭強制結婚。

據悉，人蛇集團甚至訂有公定價，只要支付數百美元的金額，就能把「脫北新娘」買回家。而人蛇集團每年至少可以賺進140億日幣（約新台幣31億元）的不法所得。一名被賣給吉林省延邊朝鮮族自治州男性的脫北女則直言，自己因為結婚1年後仍無法懷孕，因此經常遭受丈夫的暴力，甚至被猛踹頭部。

根據《自由亞洲電台》報導，全球權利合規協會中的一名律師指出，「由於北韓實施國境封鎖政策，且中國方又遮蔽情報，因此脫北者根本不知道中國與北韓邊境的人權侵害問題，目前仍有許多脫北女性與少女在當地遭到性虐待、精神虐待、強制勞動等壓榨。」