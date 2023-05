倫敦地鐵爆火警！乘客歇斯底里陷恐慌　破窗逃命畫面曝光

▲民眾逃命畫面曝光。(圖/翻攝推特)

圖文/鏡週刊

5月6日凌晨1點左右,倫敦地鐵北線(Clapham Common)車站附近發生一起火警。一列地鐵列車內瀰漫著濃煙,車上乘客不得不爬出破碎的窗戶逃生。根據目擊者描述,火警是由於一輛故障的火車引起的,但是具體原因還需進一步調查。

據《每日星報》(The Daily Star)報導,一位名為傑克(Jake Sharp)的乘客在社交媒體上發文稱,「當時我們的列車被困在克萊姆公園站(Clapham Common),有煙味在車廂內,列車行進到隧道深處的五節車廂,就停了下來。對面的列車停靠時,人們開始奔向月台。在這段時間內,車廂內的煙味越來越濃,車門沒有打開或無法打開,當我們試圖打開車門時,只有大約打開10公分。感謝站台上的工人們,他們帶了錘子和其他工具,用來打破所有窗戶,讓每個人都可以逃生。」

他補充說:「即使所有人都在尖叫求助,站台工作人員也沒有任何回應。」儘管司機發現有濃烈的燒焦味道卻「一句話也沒有說」時,整個車廂「歇斯底里」開始蔓延。

除了傑克,另一名乘客尼克(Nick Bonfield)也對當時情況進行描述:「當濃煙進入車廂時,人們開始感到擔心,然後,地鐵移動了幾秒鐘,突然停了下來。車門無法打開,人們開始恐慌,試圖打開車門。接著,車廂的燈光熄滅了,幾分鐘後有人來了,車門才打開。」

據英國運輸警察表示,該事件是由一列故障列車引起的,並沒有人員受傷。一名發言人表示:「在今晚6點不久前收到了克萊姆公園站故障列車的報告,我們知道有一段顯示乘客試圖離開列車的影片。這個問題可能是由於常常被誤解為燃燒的制動灰塵所引起。目前沒有人員受傷,該事件已得到解決。」

此次事件並未造成任何人員傷亡。英國交通警察表示,火警是由於故障火車引起的,而該火警的原因是由於制動塵埃引起的。此外,倫敦交通局(TFL)也向媒體發表聲明,表示對此次事件感到遺憾,並已展開調查。

Stuck on the train at Clapham Common and carriages filling with smoke, doors won’t open if it wasn’t for workmen on the platform we wouldn’t have got out! @TfL you should be ashamed! The response from station staff was horrific! @SkyNews @BBCNews @itvnews pic.twitter.com/D0MHItF0R3