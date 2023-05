英王加冕儀式倒數！首批賓客進入西敏寺　凱蒂佩芮也來了

記者張方瑀/綜合報導

英國國王查爾斯三世(Charles III)加冕典禮將於台灣今晚6時登場,他也已經抵達白金漢宮,目前第一批受邀賓客已經進入倫敦西敏寺,包含歌手凱蒂佩芮、倫敦市長沙迪克汗等人皆已就坐。除了場內熱鬧外,場外民眾更是擠爆,還有王室鐵粉遠從加拿大飛來參加這場睽違70年的加冕典禮。

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg