日本風俗女包廂內「遭恩客割喉」慘死！同事目睹她全身血倒浴室

▲嫌犯為死者的常客，但不知為何會持刀攻擊對方。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本東京都台東區一間風俗店5日發生兇殺案，一名女性從業人員在包廂內接客時，慘遭男客持刀割喉，並倒在包廂內的浴室地板，而嫌犯行兇後則是自行切腹。兩人被風俗店員工發現後隨即被送往醫院搶救，女方傷勢嚴重不治身亡，男方則是受到輕傷。

根據《富士新聞網》、《日本新聞網》報導，38歲的女性死者任職於該風俗店，她5日上午11時20分左右在店內的包廂內，遭32歲男性客人持蝴蝶刀割喉。死者除了脖子的外傷外，腹部也被刺多刀，被發現時失去意識倒臥在包廂內浴室的地板。

嫌犯行兇後又持蝴蝶刀往自己的腹部捅，兩人隨後被店內的其他工作人員發現。該店員工報警稱，有女員工被客人刺傷。警消趕往現場後，隨即將兩人送醫，但是女方因出血性休克，到院1個半小時後便宣告死亡。嫌犯則是只受到輕傷。

警方表示，待男子狀況恢復後，將會以殺人嫌疑將其逮捕。此外，嫌犯在此之前曾多次到這間風俗店消費，事發當時女生是倒在包廂的浴室地板，男子則是倒在包廂門口的走廊上。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

