查爾斯三世加冕超盛大！空軍68架軍機演出　還有「最高速運輸機」

▲英國皇家空軍將派出68架軍機進行編隊飛行演出。(示意圖/翻攝自Royal Air Force)



記者張方瑀/綜合報導

英國國王查爾斯三世(Charles III)的加冕典禮於6日登場,除了來自各國的特使嘉賓以外,英國空軍也派出68架軍機準備進行編隊飛行表演,其中包括皇家空軍最新款軍用運輸機「使節」(Envoy IV CC1)。

Aircraft from the @RoyalNavy, @BritishArmy & Royal Air Force will celebrate His Majesty The King’s #Coronation with a flypast at 14:30.



Over 60 aircraft will fly through the skies above Buckingham Palace and The @RoyalFamily.



Watch coverage on @BBCOne!​#CoronationWeekend pic.twitter.com/zvqnGRSldp