繩索「啪」瞬間斷了！男慶祝離婚21m高空跳下　直墜水中摔斷脖

▲托斯塔一開始還開玩笑說「繩子可能承受不了他的體重」，沒想到安全繩索真的斷了。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西一名22歲男子為了慶祝離婚，和朋友嗨玩類似高空彈跳的「橋梁鞦韆」極限挑戰，結果當他從接近21.3公尺高空一躍而下之際，繩索突然斷裂，整個人掉進水中，脖子、腰部都摔斷，所幸最後撿回一條命，正在接受進一步治療。

鏡報報導，22歲男子托斯塔（Rafael dos Santos Tosta）今年2月11日前往坎波馬格羅一處廢棄礦場湖邊的橋上，挑戰橋梁鞦韆，也就是身上綁著安全裝備從高處往下跳，體驗自由落體瞬間的刺激，最終會變成「人肉鐘擺」來回搖晃。

在往下跳之前，托斯塔還開玩笑說「繩子可能承受不了他的體重」，怎知一語成讖，在跳下之後，他身上安全繩索直接斷裂，掉入水中。他在水中醒來，只知道身旁的人都叫他不要動，還跟他說救援隊已經在路上。

托斯塔脖子、腰部摔斷，背部、臉部受傷，「當我試著站起來的時候，我只記得感覺到一陣強烈痛楚，一生中從來沒那麼痛過」，最終被送往醫院接受治療。其實當時他才剛離婚，想要盡可能享受人生，做了很多瘋狂的事，在挑戰橋梁鞦韆之前，曾告知媽媽此事，但因此被大罵「你瘋了嗎？」

時隔3個月，托斯塔表示，儘管已經接受數次治療，但目前還沒有完全恢復，難以舉起重物、身體虛弱，身上有些地方還是會痛，心理創傷還未完全消失，很難入睡，且事發至今一直無法回到工作崗位。托斯塔也說，其實他對極限運動的熱愛沒有消失，但考量到家人的擔憂，以後再也不會去玩類似的活動。