快訊／查爾斯三世「加冕典禮」正式登場　身穿皇家國袍踏入西敏寺

記者吳美依／綜合報導

英國國王查爾斯三世（Charles III）加冕典禮已於當地時間6日上午11時（台灣時間下午6時）登場，根據現場畫面，他與王后卡蜜拉步下鑽禧馬車，身穿皇家國袍（royal robe of state）踏入西敏寺大教堂，準備接受加冕儀式。

▲英王查爾斯三世步入西敏寺。（截圖／達志影像／美聯社／直播畫面）



根據王室網站，英國是唯一仍在使用加冕時使用王冠、寶球、權杖等王權禮器（Regalia）的歐洲國家。但與70年前女王伊莉莎白二世的加冕典禮相比，這次訴求規模更小更精簡，同時呈現出更多元面貌。與傳統不同的是，這是加冕典禮首度邀請平民向國王宣誓效忠，女性神職人員將扮演重要角色，其他信仰的宗教領袖也積極參與。

約2小時的儀式將由坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持，過程播放國王親自挑選的音樂，包括為了紀念菲利浦親王的希臘東正教樂曲。

▲英國國王查爾斯三世加冕典禮。（圖一、二／達志影像／美聯社；圖三／CFP）







▲威廉王子、凱特王妃、夏綠蒂公主與喬治王子現身。（圖／路透）

▲王位第二順位繼承人喬治王子擔任「榮譽四騎士」之一。（圖／路透）

►加冕流程有哪些？

承認（The recognition）：君主站在700年歷史的加冕椅旁，經由大主教「呈現」給教堂內的人們，被宣告為「無庸置疑的國王」之後接受致敬，每一次全體高呼「天佑國王」（God Save the King）都會伴隨號角演奏。

宣誓（The oath）：在大主教引導下，國王首先進行加冕宣誓，誓言在位期間維護法律和英國國教，接著進行即位宣言宣誓，聲明自己是一名「虔誠的新教徒」。在宣誓前，大主教將表明，英國國教「致力培養一個所有信仰的人們都能自由生活的環境」，藉此承認英國存在多種信仰。

▲加冕典禮將亮相使用的加冕椅、神聖安瓿和加冕勺、黃金馬車。（圖／路透）



恩膏（The anointing）：君主脫下儀式禮袍，坐上加冕椅，強調君主及英國國教領袖的地位。接著，他被大主教使用聖油在頭、胸、手上塗抹十字。聖油依照秘密配方調製，已知成分包括龍涎香、橙花、玫瑰、茉莉與肉桂等。查爾斯三世使用的聖油將不含任何動物成分。

授權（The investiture）：君主被授予代表宗教與道德權威的王室寶球，以及代表權力、正義和憐憫的君主權杖，最後由大主教戴上17世紀純金打造的愛德華王冠。這是他此生唯一一次能夠戴上愛德華王冠。與此同時，西敏寺及英國各地將鳴射禮炮致敬。

登基（The enthronement）：國王從加冕椅起身，移往王位正式登基。若按照傳統，一系列王室成員必須在新國王面前跪下、宣誓效忠、親吻君主右手，但這次僅派威廉王子為代表。與此同時，大主教也首度邀請在西敏寺內外所有民眾向國王宣誓效忠，而不是僅僅只有貴族，此舉被外界形容為「加冕傳統之中嶄新且重要的時刻」。

▲英王查爾斯三世與王后卡蜜拉。（圖／達志影像／美聯社）



►加冕典禮是什麼？

「加冕典禮」是一種象徵性宗教儀式，正式確認君主作為英國國教領袖的地位，並且標誌頭銜轉變及權力移交。不過，君主不一定要接受加冕才能成為國王，愛德華八世就沒有加冕，查爾斯則在女王伊莉莎白二世去世那一刻成為國王。