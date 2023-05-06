中非爆多起「襲擊中國人」案件！中國使館要求企業、公民勿前往

▲中非傳出多起襲擊中國企業、公民案件。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國駐中非共和國使館6日發出領事安全提醒，稱近期中非共和國（Central African Republic）外省地區發生多起針對中國企業與公民的武裝襲擊、綁架、恐嚇等惡性安全事件，「請中國機構企業和公民嚴格遵守相關提醒，勿前往中非首都班吉以外的地區。」

中國駐中非共和國使館表示，請在中非中國機構企業和公民以及有意來中非的中國公民嚴格遵守中國外交部領事司和我館有關提醒，勿前往中非首都班吉以外地區。

使館指出，尤其是「3·19案」事發的中部班巴里地區及其附近區域。如有企業不顧本提醒赴危險區域作業而致員工傷亡或發生其他安全事件，將負法律責任。

使館提到，請尚在首都班吉以外地區的中國公民立即向使館進行個人信息報備並立刻撤離，已撤離人員切勿返回。

使館強調，請在中非中國機構企業和務工人員樹牢安全生產理念，嚴格落實安全生產要求，在偏僻地區項目工作人員盡量在營區內活動。即使在相對安全地區作業的企業，也務必配備中方專業安保人員。

使館還說，請在中非中國公民注意防範治安風險，如遇搶劫等突發緊急情況，首先確保生命安全，冷靜應對處置，避免發生肢體衝突，及時報警並向使館報告。

安全提醒中所提到的「3·19案」，是今年3月19日時，中非共和國一間中國礦業公司所遭遇的武裝襲擊，總共有9名中國公民被殺，2名中國公民受傷。案發之後，中共總書記習近平作出了重要指示，要求全力救治傷員，及時做好善後，依法嚴懲兇手，確保中國公民安全。