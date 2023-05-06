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柯林頓早知道「普丁遲早入侵烏克蘭」　12年前對話洩盤算

▲▼柯林頓與希拉蕊在紐約一間猶太社區中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯林頓4日在紐約一間猶太社區中心談及與普丁的對話。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

前美國總統柯林頓（Bill Clinton）4日揭露12年前的一段對話，他當時與俄羅斯總統普丁會面，而對方表明自己不受保障烏克蘭領土完整性的「布達佩斯備忘錄」（Budapest Memorandum）約束。柯林頓說，他從那一天起就知道，普丁遲早會攻擊烏克蘭。

「布達佩斯備忘錄」簽訂於1994年，烏克蘭、白俄羅斯及哈薩克同意放棄蘇聯繼承領土上的核武，交換條件是確保三國領土與主權「在現有邊境內」獲得尊重。當時，前俄總統葉爾欽（Boris Yeltsin）、前英國首相梅傑（John Major）及柯林頓也以第三方擔保國的身分簽署協議。

根據柯林頓說法，在2011年的世界經濟論壇（World Economic Forum）年會上，「普丁告訴我，他不同意我和葉爾欽達成的協議，也就是如果烏克蘭放棄核武，他們就會尊重烏克蘭的領土。」

▲▼柯林頓與希拉蕊在紐約一間猶太社區中心。（圖／達志影像／美聯社）

普丁宣稱，葉爾欽簽署「布達佩斯備忘錄」的行動從未獲得（Duma，俄羅斯國會）表決支持，「我不同意它也不支持它，我不受它約束。」柯林頓說，「從那一天起，我就知道這（入侵烏克蘭）只是時間早晚問題。」

2014年併吞克里米亞後，普丁也曾公開宣稱俄國不受「布達佩斯備忘錄」約束，理由是烏克蘭在同年稍早歷經廣場革命（Maidan revolution）及基輔政權更迭，已經變成不同的國家，「就這個（改變後的）國家而言，我們尚未簽署任何強制性文件。」然而這段與柯林頓的對話似乎表明，早在廣場革命發生前幾年，他就已決定不遵守協議。

不過《衛報》指出，柯林如今揭露這一段對話也引發新的質疑，也就是歐美對於2014年俄國併吞克里米亞、攻擊烏東頓巴斯的行動，是否應該做好更充分準備。

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