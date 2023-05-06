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今天開喝！　手搖飲「指定飲品買2送1」只有10天

▲▼龜記蜂蜜系列飲品。（圖／龜記茗品提供）

▲龜記蜂蜜系列飲品。（圖／龜記茗品提供，下同

記者蕭筠／台北報導

買2送1要衝喝！人氣復古手搖飲店「龜記茗品」5月攜手台灣蜂蜜品牌「蜜蜂工坊」強勢推出一系列蜂蜜手搖杯，包括結合綠茶、四季春等組合，這次再加碼推出全新「三韻奶茶」，選用經典三韻紅萱茶搭配厚實奶香，再加上蜂蜜提升口感，奶茶控肯定要嚐鮮，即日起於全門市上市，限時10天還可享「買2送1」優惠。

▲▼龜記蜂蜜系列飲品。（圖／龜記茗品提供）

▲最新三韻奶茶開喝。

「龜記茗品X蜜蜂工坊」聯手合作推出蜂蜜系列飲品，有蜂蜜綠茶、蜂蜜四季春以及不含咖啡因的蜂蜜雷夢、蘆薈雷夢蜜，即日起再強勢推出全新「三韻奶茶」，特意選用帶有蜜香的三韻紅萱作為基底茶，加入濃醇奶香、清甜蜂蜜，每一口都能喝到3種滋味，即日起於全門市上市，至5月15日前還祭出「買蜂蜜系列飲品任2杯送小龜杯1杯（冬瓜ㄋㄟㄋㄟ或哈妮雷夢2選1）」限時優惠。

▲▼Mister Donut愛心甜甜圈限時買6送3。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut限時買6送3。（圖／Mister Donut提供）

喝飲料肯定也要來點點心搭配，Mister Donut即日起至5月7日於門市祭出「指定甜甜圈買6送3」優惠，只要任選9個甜甜圈或點心，裡頭須內含1款指定商品，其中3個直接免費吃，指定商品包括粉嫩雙莓、典雅可可、青醬燻雞MINI披薩圈、紅醬德腸MINI披薩圈、藍莓果實派、法式檸檬派、蜜糖可可蛋糕，限送39元甜甜圈，亦可補差價換購價高商品。

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