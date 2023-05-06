奈國女學生被綁9年　遭恐怖組織「強逼連嫁3男」！獲救時懷孕8月

▲2名女學生4月底成功獲救，但是已經被迫生下極端組織成員的孩子。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

奈及利亞博爾諾州奇博克鎮官立中學的276名女學生2014年遭到恐怖組織「博科聖地」綁架，其中2名女學生在歷經9年的歲月，4月終於成功獲救，然而2人在被綁期間都遭博科聖地強嫁給3個男人，其中一人獲救時帶著1個1歲的孩子，另一人則是挺著8月大的孕肚，在獲救後數日產下孩子。

根據《衛報》報導，有奈及利亞「塔利班」之稱的博科聖地是當地一個以伊斯蘭教原教旨主義組成的極端組織，該組織的武裝份子2014年4月14日至15日間襲擊奇博克鎮官立中學，並綁架276名正在準備考試的女學生。他們將這些被害女孩帶走後，禁止她們接受西方教育，並強迫嫁給組織內成員。

事發後數月後，共有57名女學生順利脫逃，並且對外透露了內部情況，然而其他人就沒那麼幸運了，她們疑似在綁架地點遭到博科聖地成員的虐待。現年26歲的瑪可思（Esther Marcus）與瑪莎（Hauwa Maltha）4月成功獲救，然而她們其中一人帶著1歲孩子，另外一人則是懷著孕被救出。

瑪莎獲救時懷孕8個月又2周，並在數天後產下兒子，兩人都已接受全面的身體檢查，健康無虞。

兩人表示，在被綁時期都遭逼迫嫁人，她們都曾有過3任丈夫，因為一旦男方因「聖戰」死亡，就會被逼迫再嫁給另一個人。不過目前兩人已經成功回到博爾諾州與家人團聚。儘管相關單位長年投入救援行動，但至今仍有近100人下落不明。