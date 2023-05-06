乘客來不及上機！　ANA地勤「穿高跟鞋、幫扛行李」狂奔1km畫面曝

▲ANA地勤「穿高跟鞋、幫乘客扛行李」狂奔1公里。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本服務業的「日式服務」向來以貼心、細膩聞名，近來有人在推特上分享全日空（ANA）地勤的驚人服務，這名網友當時快要錯過班機，而前來找人的地勤立刻單手扛起他的行李、腳踩高跟鞋，一路狂奔將近1公里到登機門，最後讓他順利搭上飛機。

根據日本DIAMOND online報導，定居東京的前網易新聞（日本）總編輯「東京溫哥」在推特po出一段影片指出，他有一名朋友搭乘全日空班機到富山縣出差，因為路途上有些耽擱，導致朋友到機場時，已經接近飛機起飛時間。沒想到當全日空地勤發現他時，竟直接一手扛起他的行李、踩著高跟鞋開始狂奔將近1公里，讓他順利搭上飛機。

而地勤的驚人之舉也讓朋友感到相當訝異，因為他差點搭不上飛機是個人疏失，沒想到地勤卻願意如此拼命，而且沿路奔跑的同時，還不忘指引乘客小心，甚至提醒他可以搭乘手扶梯。東京溫哥說，後來朋友買了伴手禮並寫了感謝信交給全日空櫃台，希望他們可以轉交給該名地勤，同時也直接加入全日空會員。

有網友提到，為何男性友人不自己提行李跟著地勤，反而是讓一個瘦弱的女子扛行李，東京溫哥也回應，這就是所謂「日式服務」的精神之一，就是員工認為這是自己該做的工作，加上萬一乘客提著箱子奔跑時摔倒，這也是航空公司要負的責任，「她是絕對不會讓客人自己拿的。」