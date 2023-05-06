2雄獅狂奔「頭錘小客車」瞬間撞凹車子！　女子嚇壞崩潰

▲雄獅追逐撞上車子。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼一名女子和家人們到動物園遊玩，坐在車內觀賞野生動物，發現有兩隻雄獅相互追逐，怎知跑在前方的獅子就這樣撞上車子，車子被撞到凹進去，後車燈也毀了。

綜合點滴網、Indonesia Expat等報導，女子波瑪娜（Febrian Permana）前往東爪哇省的塔曼野生動物園（Taman Safari Indonesia），當時家人們都在車上，但就在獅子撞到車子的那一瞬間，撞擊力道之大，讓現場的人都嚇壞。

依據影片，當時現場不只一輛車，但獅子在互相追逐期間，重重撞上現場一輛紅色轎車。所幸車輛並沒有嚴重損壞，但強大撞擊力道把車子撞到凹進去，後車燈也壞了。

Here we go....versi istri saya...duduk di sebelah kiri depan..... pic.twitter.com/Wg7NWBRXTh — febrian permana (@febrian_pepe) February 11, 2023

事發當下的影片吸引大批網友關注。波瑪娜則是開玩笑說，不願和撞壞車子的獅子握手言和。

園方事後說明，相互追逐的雄獅名字分別為Debo與Frans，因園區內有進入交配期的母獅子，所以在展現自身強大力量，屬於自然行為。至於在園區內被動物撞壞的車輛，只要遊客持動物園門票就能向保險公司索賠，因為開車入園有涵蓋相關保險，但若是遊客自身造成或蓄意導致，就無法獲得保險賠償。