「馬力波屠夫」剛被俄軍拔官！隨即加入瓦格納　巡視影片曝光

▲俄羅斯國防部前副部長「馬力波屠夫」米津采夫。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)5日宣布全面撤出巴赫姆特前線,而甫遭俄羅斯軍方撤換的前國防副部長「馬力波屠夫」米津采夫(Mikhail Mizintsev)隨即加入瓦格納集團,成為新任副指揮官。

根據《路透社》報導,俄羅斯記者西莫諾夫(Alexander Simonov)在Telegram貼出兩段影片,可以清楚看到米津采夫穿著瓦格納迷彩服巡視一處軍營,並前往巴赫姆特(Bakhmut)的俄軍據點。

Sacked Deputy Minister of Defense of the Russian Federation Mikhail Mizintsev also known as "The Butcher of Mariupol" took the post of deputy commander of PMC Wagner. pic.twitter.com/K6FpwUm0yT