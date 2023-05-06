「馬力波屠夫」剛被俄軍拔官！隨即加入瓦格納　巡視影片曝光

▲俄羅斯國防部前副部長「馬力波屠夫」米津采夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）5日宣布全面撤出巴赫姆特前線，而甫遭俄羅斯軍方撤換的前國防副部長「馬力波屠夫」米津采夫（Mikhail Mizintsev）隨即加入瓦格納集團，成為新任副指揮官。

根據《路透社》報導，俄羅斯記者西莫諾夫（Alexander Simonov）在Telegram貼出兩段影片，可以清楚看到米津采夫穿著瓦格納迷彩服巡視一處軍營，並前往巴赫姆特（Bakhmut）的俄軍據點。

Sacked Deputy Minister of Defense of the Russian Federation Mikhail Mizintsev also known as "The Butcher of Mariupol" took the post of deputy commander of PMC Wagner. pic.twitter.com/K6FpwUm0yT — NOELREPORTS (@NOELreports) May 4, 2023

與此同時，普里格津也發布了兩段影片控訴俄國軍方，指其出於忌妒瓦格納軍隊的戰功，苛扣應該給集團的彈藥補給。雖然普里格津時常批評國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在內的俄國高官，但他卻相當欣賞米津采夫；當米津采夫上月底被撤換時，他立刻邀請對方加入瓦格納。

在烏俄戰爭期間，米津采夫曾指揮俄軍在馬力波發動圍城之戰，因此被西方媒體稱為馬力波屠夫，也遭到歐盟制裁。他在去年9月被任命為負責後勤和供應的國防部副部長，結果4月28日就遭撤換。

支持瓦格納集團的Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）指出，俄羅斯軍方充滿官僚和阿諛奉承，「米津采夫不是第一個，也不會是最後一個被拔官的將領。」