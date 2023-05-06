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經濟數據強勁　美股勁揚546點、台積電ADR漲1.77%

▲▼美股,道瓊,華爾街,美股上漲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股今天勁揚。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約5日綜合外電報導

美國就業數據強勁，加上區域銀行股反彈，推升美股今天勁揚。台積電ADR漲1.77%、收84.97元。

道瓊工業指數終場上漲546.64點，或1.65%，收在33674.38點。

標準普爾500指數上漲75.03點，或1.85%，收在4136.25點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲269.01點，或2.25%，收在12235.41點。

費城半導體指數上漲66.063點，或2.25%，收在3007.691點。

 

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