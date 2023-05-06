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國際火線／正音還是正名？　查爾斯三世PK查理三世

▲▼ 英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）。（圖／路透）

▲ 英國國王King Charles Ⅲ定於間舉行加冕禮。(圖／路透)

記者朱錦華／特稿

英國及大英國協國王Charles III，本周六(5月6日)舉行加冕典禮。他是英國史上登基時年齡最年長的君主，時年73歲，也曾是史上待位最久的王儲。因此他的中文譯名，台媒早年一直都是很固定的，直到近年才出現分歧。他繼位之後，這個分歧被凸顯得更嚴重了。

印象中，大約在2006年之前，台媒給他的譯名都是「查理」。後來不知道是哪位「高人」掌管了某家大媒體的國際新聞部門，可能是出於「必也正音乎」的關係，開始把他的名字譯為「查爾斯」(有可能是「中央社」率先發難的) ，之後有媒體陸續跟進。於是同時有了「查理」與「查爾斯」兩種譯法。

▲▼白金漢宮前的林蔭大道正在為查爾斯三世加冕典禮做準備。（圖／達志影像／美聯社）

白金漢宮前的林蔭大道正在.為國王的加冕典禮做準備。（圖／達志影像／美聯社）

去年英女王伊麗莎白二世駕崩，王儲繼位後，這個分歧開始引發了一些問題：應該稱他是「英王查爾斯三世，還是「查理三世」呢？台媒因此分裂成兩派：較多數譯為「查爾斯三世」，較少數譯為「查理三世 」(例即《聯合報》)。我的個人看法，比較傾向於後者。原因無他，為了「歷史書寫的一致性」：因為這個稱號是要寫進史書的。

既然是「三世」，那就意味著之前有「一世」和「二世 」。然而你幾乎翻遍了所有用中文書寫或翻譯的有關英國歷史的書籍，你都找不到「查爾斯一世」或「查爾斯二世」這些名字：有的只是「查理一世」和「查理二世」。未來有關英國歷史的中文書籍一旦加入了「查爾斯三世」這個辭，豈不是亂了？

▲▼英王查爾斯三世（King Charles III）出訪德國。（圖／路透）

▲ 英王King Charles III與皇后卡蜜拉當年的地下情終於修成正果。(圖／路透)

很多年前我就曾經納悶：當年台媒為何會把英國王儲Charles的名字譯成音譯不甚精準的「查理」？近年才發現，這很可能是當年譯者的用心良苦。因為西洋史上有一籮筐的國王名字都叫Charles；英、法、神聖羅馬帝國都有(光是法國就有九個)。英，法。義、西班牙語發音各有不同，當年的譯者為了整合、方便起見，統一譯成「查理 」(事實上， 在法語發音裡，「查理」正是最貼近Charles一字的音譯）。

只是，多年來台媒已普遍把Charles這個人名以英語發音譯成「查爾斯」，沒有多想到英國有個叫Charles的王儲一旦繼位，會出現其中文譯名跟傳統史書譯名產生扞格的問題。在一點上，《聯合報》的先見之明和堅持是值得肯定的。

往者已失，來者可追。當Charles從王儲變身為英國國王後，名字從「查爾斯」變成「查理」，其實並無不可。新聞是流動的，外文譯名經常變來變去，但歷史的書寫則不然。為了保持歷史的一致性，長痛不如短痛，再改一次是有必要、利大於弊的。不然，未來用中文編寫英國歷史的人可能要頭痛了。

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