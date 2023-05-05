世新女籃溫馨五月慶四連后！世新大學攜手遠雄人壽做堅強後盾

▲ 世新女籃隊長楊淑琄、球員陳育緹、許玟瑄、李盈潔獻花回饋榮譽董事長成嘉玲、校長陳清河、遠雄人壽董事長孟嘉仁及總經理趙學欣。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學女子籃球隊在111學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級完成四連后壯舉，一路走來的拚搏精神令球迷動容，第四年贊助世新女籃的遠雄人壽昨（4）晚舉辦慶功宴，祝福大學四年皆奪冠的準畢業生們締造「無缺」戰果，在母親節前夕，也邀請球員媽媽與家人、世新校友會總會，彼此分享回饋、獻花祝福，校方準備了四年奪冠時刻集錦與訓練備賽影片，不僅感動了現場每位嘉賓，也深化雙方情誼，期許未來強強聯手，讓運動表現與產學合作升級再躍進。

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▲ 世新女籃四冠后慶功宴邀請各位球員媽媽共襄盛舉，圖為蔡佑蓮與媽媽、姐姐開心慶祝。

向來積極培育人才、實踐企業社會責任的遠雄人壽，不僅持續贊助世新女籃，也與世新大學產學合作緊密，此次盛宴備受注目，世新大學榮譽董事長成嘉玲、校長陳清河、副校長楊盛昱與賴正能、學務長胡全威、共課主委楊惟任、公共事務室主任唐淑珍、體育室主任李文志、籃球隊總教練何正峰、助理教練團及全體球員們皆出席盛會，遠雄人壽董事長孟嘉仁及總經理趙學欣也親臨現場，共同祝賀屢創校史紀錄的世新女籃，朝著UBA「五連霸」目標前進，於新賽季再創佳績。

▲ 世新大學校長陳清河表示遠雄人壽與女籃並肩同行讓球員更能全力以赴。

世新女籃完成四連冠霸業，大一新生表現同樣耀眼，校長陳清河表示，沒有體育科系的世新，仍培育了多支強勁的球隊，感謝遠雄人壽一同前行，做球員的堅強後盾，讓她們在球場拚搏沒有後顧之憂，持續締造紀錄，得到更好的榮譽。

總是對籃球展現無比熱情的遠雄人壽董事長孟嘉仁也提到，今年大一球員獲得教練信任，跟學姊們相互配合打出精彩賽事，冠軍賽MVP也由大一的宋瑞蓁獲得，讓他看見球隊的未來潛力，更喊出「我世新我驕傲」，認為與世新女籃一起締造傳奇，讓遠雄人壽與有榮焉。此次也特別製作了專屬球衣號碼鑰匙圈，送給每位球員、教練與在場嘉賓，象徵遠雄人壽的球衣能陪在每個人身邊。

▲ 遠雄人壽董事長孟嘉仁熱愛籃球，對世新女籃的表現引以為傲。

世新大學榮譽董事長成嘉玲特別出席晚宴，讓總教練何正峰又驚又喜，他分享世新籃球隊開啟海外移訓的契機，就是由成嘉玲董事長所開創，也謝謝董事會一直以來對世新籃球隊的支持。近年遠雄人壽加入合作，讓球員們獲得強大支援，也一同見證了四連后的霸業，過程很辛苦但很值得，世新人不僅閃耀三金典禮，也在體壇綻放耀眼光彩，期許更多人為世新球隊加油。

溫馨五月處處令人感受溫暖，多位女籃球員的媽媽與家人一起出席慶功，宋瑞蓁的媽媽也代表球員家長致詞，她感謝教練團隊及每一位球員，「因為有你們的拚勁讓我們看到希望，因為有你們的堅持我們得到冠軍，讓我們繼續帶著這份能量，繼續改寫連霸的紀錄。」世新球員比賽的現場總是少不了校友們吶喊加油的身影，世新大學校友會總會理事長陳錦祥表示，世新女籃不屈不撓的拚鬥表現非常了不起，同樣也是校友們秉持的世新精神，讓我們在各行各業都能有聲有色，而遠雄人壽繼續支持世新女籃是正確的選擇，祝福雙方持續為社會、為世新傳遞正面能量。

▲ 世新女籃四冠后慶功宴邀集球隊、球員家人、校方代表與校友會總會代表。