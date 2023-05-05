招不到司機！桃園青埔環狀線試辦延期　議員彭俊豪要求替代方案

▲招不到司機！桃園青埔環狀線試辦延期，市議員彭俊豪要求替代方案。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員彭俊豪5日於市政總質詢中指出，青埔環狀線原訂2月試辦，但因駕駛人力短缺而延期，詢問目前處理情形及替代方案。交通局長張新福說明，目前桃園市司機數量約有25%缺口，受就業結構及薪資等影響，還在流失中，市府會持續努力協調。

而針對青埔環狀線的搭乘需求，短期會先調整既有路線支援，預計暑假開始實施，長期會待補足駕駛人力後，再開設專屬的青埔環狀線。

市長張善政表示，目前市府補助桃園市客運駕駛員每月4,000元薪資補貼，加上客運業者每月所收補貼款提撥2,000元駕駛所屬的薪資補貼，每位駕駛員每月除了本薪以外，另有6,000元補貼；因雙北市提供給公車司機的待遇持續提高，桃園處於競爭情況，市府將考慮提高補助，以爭取駕駛人力。

彭俊豪議員也指出，青埔地區文智停車場原訂5月1日起因世界客家博覽會工程施工而暫停開放，但該停車場鄰近樂天桃園棒球場，封閉會造成很大的影響，尤其5、6月仍有職棒賽事，建議市府調整策略，在對工程影響最小的情況下，於賽事期間開放文智停車場，服務廣大球迷及市民朋友。交通局長張新福表示，目前廠商準備進場施作，因適逢職棒賽事期間，市府會積極協調相關單位，兼顧工程進度及停車需求。