快訊／WHO宣布：結束新冠病毒全球緊急狀態

▲WHO宣布，終結新冠病毒（COVID-19）全球緊急狀態。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生組織（WHO）5日宣布，結束新冠肺炎（Covid-19）全球緊急狀態，但也強調雖然緊急狀態結束了，部分地區的大流行仍在持續，像是近期東南亞和中東的病例激增，每周仍有數千人死於新冠肺炎。

根據美聯社報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞5日表示，突發事件委員4日在會議上向他建議，結束新冠病毒全球緊急狀態，「我接受了這個建議，因此，我今天滿懷希望地宣布，結束新冠病毒全球緊急狀態」。

WHO表示，自新冠病毒在全球大流行後，至少有2000萬人死於該病毒，所幸歷時3年多的全球抗疫行動，終於能宣布結束全球緊急狀態，但必須強調的是，部分地區的大流行仍在持續，像是近期東南亞和中東病例激增，每周仍有數千人死於新冠肺炎。

WHO於2020年1月30日首次宣布，針對新冠病毒全球進入緊急狀態，這個狀態有助於將國際注意力集中在公衛威脅上，加強各國在研發疫苗、醫療資源互助及治療方面等合作。

譚德塞說，儘管新冠病毒確診人數在近1年多的時間裡呈現下降趨勢，大多數國家也逐漸恢復生機，新冠病毒仍對國際社會造成嚴重傷害，摧毀了無數企業讓數百萬人陷入貧困。

譚德塞也說，「結束緊急狀態，並不代表新冠病毒不再是威脅，一旦新冠病毒再次讓世界處於危險之中，我會毫不猶豫地重新召集專家，重新評估情況」。

